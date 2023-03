Deset drobností, které možná neznáte. Usnadní vám používání iPhonu

Vlastníci iPhonu možná v některých případech ani neví, že by některé věci s ním šly dělat mnohem lépe. Ve většině případů jde o drobnosti, které ovšem mohou ve výsledku ušetřit i docela dost času nebo nervů při každodenním používání telefonu. Možná jste se už párkrát přistihli, že proklínáte danou vlastnost iPhonů, která by podle vás mohla fungovat lépe. Ovšem řešení tu třeba skutečně je, jen o tom zkrátka nevíte.

Zkušeného a dlouholetého applistu nejspíše následujícími tipy možná neohromíme. Nicméně těm, kteří nemají moc času vrtat se v uživatelských příručkách nebo se vyptávat na internetu, dost možná přijdou následující tipy vhod. Podotýkáme, že se týkají modelů poslední doby s aktualizovaným firmwarem na nejnovější verzi systému iOS. Pokud máte od Applu něco staršího, pak nemusejí všechny tyto triky fungovat.

1 Jak opravit překlep v kalkulačce?

Vyťukali jste v kalkulačce nějaké dlouhé číslo, ale netrefili jste správnou klávesu? Co teď? Určitě jste si všimli, že máte možnost pouze pomocí tlačítka C začít celý výpočet znovu. Ale vy byste rádi jen opravili onen poslední překlep a pokračovali dál. Tedy něco, co na normální klávesnici řešíte tlačítkem backspace.

Ta funkce tu opravdu je, jenže Apple ji jen z nějakého důvodu skryl. Namísto tlačítka poslední číslovku umažete gestem. Stačí totiž jen po řádku s čísly přejet jedním prstem zprava a je to.

2 Triky s klávesnicí

Určitě se vám někdy stalo, že jste při psaní na klávesnici chtěli něco zpětně opravit, jenže se prstem prostě nešlo trefit do místa, kam zrovna potřebujete. Klávesnice v iOS má však schovanou funkci trackpad, kterou aktivujete podržením mezerníku. Následujícím pohybem prstu ve všech směrech se pak daleko snadněji a přesněji dostanete na místo, které zrovna potřebujete upravit.

Když už jsme u toho držení tlačítka, tak třeba pro napsání některého ze symbolů na alternativní klávesnici schovávající se pod symbolem „123" na ni nemusíte nutně přepínat. Stačí jen, když na tomto tlačítku podržíte prst, načež se ona sekundární klávesnice se symboly objeví. Dojeďte prstem tam, kam potřebujete, a zase ho zvedněte a ihned budete zpět u psaní.