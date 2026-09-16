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Vylepšení vašeho iPhonu máte teď na dosah. Stahujte velkou aktualizaci

Ondřej Martinů
iOS 27

iOS 27 | foto: Apple

iOS 27
iOS 27
iOS 27
iOS 27
35 fotografií
Majitelé iPhonů mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS, která přinese celou řadu novinek. iOS 27 klade důraz na celkově svižnější systém, optimalizaci různých systémových funkcí a přináší i několik novinek. Bohužel ta nejzásadnější, rozšířená funkcionalita Apple Intelligence a Siri AI, zatím není v Evropě dostupná.

Novinky ve verzi iOS 27 se týkají jak designu, tak funkcionality. Právě po stránce designu se uživatelé dočkají příjemné možnosti, jak si od loňska nový průhledný design systému iPhonů ještě více přizpůsobit, a to díky posuvníku, který umožní průhledné prvky zprůhlednit, nebo je naopak udělat více matné. Je to především reakce na kritiku poté, co si část uživatelů stěžovala, že někdy vzájemně překrývající se prvky nemusí být moc dobře čitelné.

iPhony se dále dočkají celkového zrychlení, a to jak po stránce animací, tak třeba rychlejšího spouštění aplikací. Apple optimalizoval mobilní systém tak, aby byl zkrátka ještě svižnější, a to na všech modelech, které dosud podporovaly iOS 26.

iOS 27

iOS 27

Nejvíce novinek se týká vylepšené Siri (Siri AI), na ty však bohužel v Evropě dále čekáme, protože Apple musí nejdříve vyřešit překážky spojené s evropskou legislativou (viz box níže). Pro přehlednost uvádíme i tyto novinky.

Chytřejší Siri se Evropě vyhne

Chytřejší Siri se zatím týká jen vybraných trhů, do Evropy se zatím kvůli překážkám ze strany evropského Nařízení o digitálních trzích (DMA, Digital Markets Act) nechystá.

„Jsme opravdu zklamáni, že naši uživatelé v EU nebudou mít k dispozici Siri AI na iPhonech ani iPadech v momentě, až uvedeme naše nové softwarové aktualizace,“ uvedl Craig Federighi, viceprezident společnosti Apple pro softwarové inženýrství.

„Doufáme, že se nám nakonec podaří Siri AI do EU přivést, a budeme i nadále spolupracovat s regulačními orgány EU na dalším postupu. Jejich odmítnutí konstruktivně spolupracovat na řešeních, která zachovají soukromí a bezpečnost, však znamená, že v současné době nemáme žádný časový plán pro dostupnost Siri AI na iOS a iPadOS v EU.“

Apple zároveň neoznámil žádné nové jazyky, které by chtěl Siri naučit, takže na češtinu čekáme marně dál.

Siri AI se mění na plnohodnotného AI asistenta s vlastní aplikací a rozhraním, které je podobné třeba tomu, které znáte z nástrojů jako ChatGPT. Pokud budete v menu telefonu se Siri interagovat, najdete interaktivní prvky v prostoru průstřelu displeje (Dynamic Island). V aplikaci najdete pole pro konverzaci a historii dotazů. Siri navíc bude působit přirozeněji a lépe porozumí vašim požadavkům.

Siri také nově pochopí, co se právě děje na vašem displeji, a dokáže pracovat s e-maily, poznámkami, kalendářem a dalšími daty. Zvládne odpovídat na otázky týkající se obsahu vaší aktivity a také umí plnit úkoly napříč aplikacemi. Pokud je to žádoucí, splní několik navazujících úkonů najednou.

iOS 27

iOS 27

AI asistentka se objeví také v rozhraní fotoaparátu. Sem totiž přibude speciální režim, kdy telefon sám rozpozná objekty, texty a další informace přímo přes kameru a nabídne úkony vyplývajíc z kontextu (vysvětlení, odkaz na web, vytvoření nového kontaktu či zprávu pro přátele). Co se práce s již vytvořenými fotografiemi týče, najdete zde nové funkce jako třeba rozšíření fotografie o obsah mimo rámeček (samozřejmě s AI odhadem, co by tam asi tak mohlo být).

iOS 27

iOS 27

Celá sada novinek pro iPhony (a další zařízení z rodiny Applu) pak potěší rodiče, ti budou totiž mít možnost ještě lépe sledovat, jak jejich dítě používá telefon. K dispozici bude například ověřování webových stránek, které chce dítě navštívit, aplikací, jež chce nainstalovat, nebo kontaktů, se kterými si chce psát. Dostupná bude i lepší správa času, které dítě na používání mobilu dostane, včetně třídění do jednotlivých kategorií, jako jsou hry, video, sociální sítě apod.

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Nové funkce dále zahrnují třeba rozšířenou práci s editorem fotografií, který nyní podporuje rozšířené retušovací možnosti prostřednictvím AI. Změn si všimnete také v aplikaci Počasí, která je nyní přehlednější a nabízí více dat. A třeba widgety nyní podporují i režim zobrazení přes celou domovskou plochu.

Celou řadu drobnějších novinek pak také najdete v aplikacích Apple Mapy, Safari, Peněženka, Kalendář, Hesla, Zprávy, Domácnost nebo Najít (Find My).

Systém iOS 27 je dostupný pro všechny dosavadní modely, které podporují iOS 26. To znamená, že se jich dočkají majitelé iPhonů 11 a novějších. Aktualizaci najdete na obvyklém místě, tedy v nastavení telefonu v záložce Obecné a zde v Aktualizace softwaru. Připravte se na to, že budete stahovat aktualizaci, která je datově objemnější a instalace může nějakou chvíli trvat.

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