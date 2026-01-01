náhledy
Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos. Novinky Applu jsme si tak mohli prohlédnout s předstihem ve formě krytů, maket i grafiky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Apple už příští týden ukáže nové iPhony, výrobci příslušenství jsou ovšem o krok napřed. Na veletrhu IFA v Berlíně se to už hemží doplňky na novinky, včetně krytů nebo dokonce maket, které prozradily design chystaných iPhonů. My jsme si kryty i makety mohli vyfotit v rámci neveřejného setkání na stánku české značky Epico.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na veletrhu jsme však mohli vidět i stánky dalších značek polepené grafikou nových iPhonů. Zde třeba v podání Panzer Glass.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Řeč je o dvojici modelů iPhone 18 Pro a především také úplně novém ohebném modelu, jehož název je zatím nejistý, spekuluje se však o označení iPhone Ultra.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A takto tedy vypadá kryt od značky Epico na tuto ohebnou novinku Applu. A vlastně to ani není žádné ohromné překvapení. Design ohebného modelu díky různým únikům informací, továrním náčrtkům a podobně už nějakou dobu koluje po internetu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
S nabídkou krytů na model iPhone Ultra se počítá i přes to, že ještě není jisté, zda tento model vůbec v první vlně dorazí do Evropy. Mluví se totiž o tom, že v úvodu bude tato luxusní novinka dostupná pouze na americkém trhu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Tento model bude každopádně pro Apple úplnou novinkou a celý svět netrpělivě vyčkává, jak si firma poradí s ohebným displejem. Tedy zda bude v displeji rýha, jak se postaví k odolnosti takového panelu a podobně.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U iPhonu Ultra bude neobvyklý především poměr stran zařízení, které bude širší než dosavadní modely typu Fold. Tvar má nicméně celou řadu výhod, například efektivnější sledování videa (využije větší prostor plochy).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Konkurence už na Apple stihla zareagovat, podobný model už mají Samsung, Huawei a nově i Xiaomi.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Právě Apple je nicméně tím výrobcem, který má šanci takovým modelem zaujmout mainstreamový trh a ne pouze technologické nadšence.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Naopak modely série iPhone 18 Pro vlastně vůbec ničím nepřekvapí, tyto mobily budou vypadat skoro stejně jako loňská dvojice 17 Pro a Pro Max. Změny budou hlavně v hardwaru.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dokonce jsme se dozvěděli i to, že Epico navrhlo nové kryty tak, aby modely určené pro letošní novinky pasovaly i na ty předchozí. Opačně to však zřejmě fungovat nebude, tj. kryty z modelu 17 Pro neobléknete na 18 Pro.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Počítejte každopádně s tím, že stále jde o dva mobily, jeden kompaktnější a druhý větší, s širokým modulem pro fotoaparáty na zádech a trojicí objektivů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jediným jasným rozpoznávacím znakem proto bude nová třešňově červená barva, která nahradí loňskou jasně oranžovou. I výrobci příslušenství na veletrhu již s touto barvou počítají.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Právě Epico na tuto barvu sází a navrhuje podle ní i celou sérii třešňově červených krytů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dojde samozřejmě i na další kreativní barevné kombinace – kryty seženete v různých barvách a materiálových provedeních, včetně třeba líbivé perleťové.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Své novinky Apple odhalí na konferenci ve středu 9. září. Ale příslušenství k nim jsme měli v rukou už nyní, v úvodu veletrhu IFA v Berlíně, kam se tradičně dostaví celá řada výrobců krytů, tvrzených skel, nabíječek a dalších doplňků.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Právě ti všichni už musí být připraveni na startovní čáře a ihned po odhalení novinek Applu mít nachystané příslušenství pro první zákazníky, aby mohli konkurovat nabídce oficiálních modelů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Je nutné mít na paměti, že se výrobci příslušenství mohou plést a třeba jim všem za týden Apple vytře zrak, když ukáže něco úplně jiného. Na to bychom si sice nevsadili, ale dokud nebudou novinky oficiálně odhaleny, jistá šance tu pořád je.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz