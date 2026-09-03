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Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně

Ondřej Martinů
Fotočlánek   11:16
Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026) Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026)
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos. Novinky Applu jsme si tak mohli prohlédnout s předstihem ve formě krytů, maket i grafiky.

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Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně

Kryty na chystané iPhony z veletrhu IFA (září 2026)

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos....

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