Nadšení z technologické novinky v portfoliu amerického Applu v některých případech vystřídalo obrovské rozčarování. Někteří uživatelé prakticky čerstvě rozbaleného iPhonu Duo se totiž po několika ohybech (otevření/zavření telefonu) potýkali s prasklým vnitřním displejem.
Nezřídka ani telefon nestačili nastavit a na vnitřním displeji se jim objevil nefunkční pás. A jelikož se Apple kromě formulace, že se tento problém týká jen velmi malého množství kusů, zdráhal odhalit jakékoli další podrobnosti, začaly se šířit spekulace, že za poškození displeje (který dodává Samsung) může vadná konstrukce pantu. Ve skutečnosti však vina leží na jednom ze dvou dodavatelů, kteří Applu pant pro iPhone Duo dodávají.
Podle čínského únikáře Kanga totiž za problémy stojí konkrétní součástka celého skládacího mechanismu. Přesněji řečeno, na vině je nevhodný materiál použitý k její výrobě. Za možnou příčinu prasknutí displeje ji již dříve označili youtubeři, kteří poškozené iPhony Duo rozebrali. Objevili totiž prasklou součástku pantu, která slouží jako podpora ohebného displeje při otevírání a zavírání telefonu. Takto na problematickou součástku upozornila třeba společnost iFixit:
Odhalení skutečné příčiny je pro uživatele iPhonu Duo dobrá zpráva. Řada z nich si může oddychnout, že se problém netýká všech vyrobených kusů. Stejně tak je z obliga Samsung jako výrobce displeje. Navíc by Apple měl být schopen na základě sériových čísel identifikovat potenciálně problematické kusy, tedy ty obsahující vadnou součástku. Nicméně je pouze na něm, jak bude dál postupovat.
Jednou z možností je „svolávací akce“, tedy plošná výměna všech potenciálně problematických kusů. Nebo může jít cestou individuálních výměn, tedy vyčkat, až se sami ozvou další uživatelé stejně poškozených skládacích iPhonů.
První varianta by byla pro Apple určitě výhodnější, protože by kauza praskajících displejů iPhonu Duo poměrně rychle utichla. Nicméně lze předpokládat, že by se plošná výměna promítla do již tak dlouhých dodacích lhůt novinky. Apple totiž v současnosti nedokáže pružně reagovat na vysoký zájem o iPhone Duo, a tak by současní zájemci mohli na své duo čekat ještě déle než nyní.
Zajímavé jsou i některé reakce na tuto kauzu. Některé z nich totiž nabádají k tomu, aby lidé nekupovali hned první generaci daného zařízení. Neměli by se dobrovolně pasovat do role pokusných králíků, ale raději by měli vyčkat na druhou generaci. V souvislosti s modelem Duo se zmiňuje třeba i tristní optimalizace aplikací třetích stran. Zatímco systémové aplikace jsou na nový poměr stran zařízení uzpůsobené, tak u aplikací třetích stran se na vnějším displeji zobrazí prázdné černé místo u pravého okraje, po rozevření se pak zobrazují jako na klasickém iPhonu, tedy vertikálně a tudíž s černými okraji po obou stranách.