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Touto věcí Apple ohromil svět. Okamžitě se ji všichni snaží kopírovat

Ondřej Martinů
Nový ohebný smartphone iPhone Duo přinesl do nabídky Applu spoustu technologických novinek, ovšem fanoušky zaujal i několika drobnostmi. Tou asi nejzásadnější je animace displejů při otevírání a zavírání těla zařízení.

Ohebný displej, tenké tělo, dvě zařízení v jednom… to jsou všechno novinky, se kterými Apple počítal, že budou lidi zajímat nejvíc. Jenže firma je zároveň známá i svou pečlivosti na různé softwarové detaily a právě jeden z nich na internetu vyvolal slušný poprask. Jde přitom o zdánlivě banální věc.

iPhone Duo
iPhone Duo
iPhone Duo
iPhone Duo
100 fotografií

Když telefon otevřete a odhalíte vnitřní ohebný displej, na vnější obrazovce a zároveň i polovině té vnitřní se spustí animace, jako kdyby byl vnější displej průhledný a vy jste pod ním viděli ten vnitřní skrze filtr matného skla. Docela špatně se to popisuje, následující animace to vysvětlí lépe:

Právě tato funkce ukázala jedinečnou práci s detaily, kterou Apple umí prostě lépe než konkurence. Přitom nejde o nic jiného, než o softwarovou animaci, prakticky nic složitého. Novému iPhonu to přitom dodává definující prvek a umocňuje to přechod mezi vnějším a vnitřním softwarovým prostředím.

iPhone Duo

Animace se lidem na internetu zalíbila natolik, že už během několika hodin stihl programátor na Redditu ukázat funkční kopii na konkurenčním modelu Z Fold 8 od Samsungu. A na tom je hezky vidět, o jak banální věc jde, ovšem nikoho to nenapadlo dřív.

Uživatel Redditu pod pseudonymem u/moomanjohnny popisuje, že se hned po odhalení nového iPhonu dal do zkoumání, zda něco takového nejde zprovoznit i na Samsungu Galaxy Z Fold 8. Funkce je totiž vázaná na speciální senzor, který sleduje, v jaké poloze je skládací mechanismus telefonu. A Samsung jím disponuje také. Zprovoznění animace už poté bylo „docela jednoduché“, a tady je výsledek:

Nepochybujeme o tom, že brzy bude mít takovou animaci ve svém skládacím telefonu v podstatě každý čínský konkurent (Huawei, Xiaomi, Oppo a další). Je to totiž zjevně dost jednoduchá věc, jak se jablečné konkurenci zase o krok přiblížit. Už tak všichni kopírují letošní barevný trend Applu v podobě tmavě červené varianty šasi telefonu, takže nevidíme důvod, proč by se nedalo rychle okopírovat i toto.

Mimochodem podobnou animaci už někdo stihl nabídnout i uživatelům MacBooků. I ty teď díky drobné úpravě softwaru nabídnou během zavírání víka s displejem průhlednou animaci:

A co víc, někomu se dokonce povedlo animaci dostat i do běžného iPhonu. V takovém případě jde však opravdu už jen o vtípek:

Přechod zavírání a otevírání těla modelu iPhone Duo není jedinou novinkou v oblasti systémových animací, který tento model přinesl. Je tu ještě jedna věc, na kterou si uživatelé budou muset chvíli zvykat, a sice sjednocený ukazatel signálu, wi-fi, signálu mobilní sítě a stavu baterie.

Dosud byly přitom tyto ukazatele samostatně, jenže kvůli úspoře místa na displeji je Apple sjednotil do jednoho. Uprostřed je vidět síla wi-fi, okolo je prstenec zobrazující stav nabití baterie a čtyři tečky pod tím zase určují sílu signálu:

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