Svízelnou situaci vyřešili jako legendární MacGyver. Všechny tím překvapili

Měl to být sice vzrušující výlet do zasněžených oregonských hor, takto si jej však sedmatřicetiletý fotograf Casey Ryan z amerického města Eugene určitě nepředstavoval. Od cesty do národního lesa Willamette, kterou naplánoval na jedno mrazivé odpoledne na konci ledna, očekával především fascinující výhledy na sněhem pokryté hory. Podle portálu The Washington Post coby pravidelný dobrovolník při úklidů odpadků okolní silnice zná, od pokračování v jízdě jej tak neodradil ani protijedoucí kamion. Domníval se totiž, že to značí, že cesta před nimi je sjízdná.

Později odpoledne však na odlehlé horské silnici hluboko v oregonském lese, téměř padesát kilometrů od nejbližšího města, narazili na ženu, jejíž dodávka uvázla na zasněžené silnici. Ryan se tak nabídl, že ji pomůže vytáhnout. S sebou měl vše potřebné pro podobné případy. Při otáčení svého terénního pick-upu však nacouval do závěje a uvázl v ní. Všechny pokusy o vyproštění vozu byly marné, navíc se už stmívalo a teplota vzduchu výrazně klesala.

Naštěstí byl na podobnou situaci připraven, s sebou měl totiž vybavení na přežití v nepříznivých podmínkách včetně zásob jídla a vody na několik dní. „Oregonští trosečníci“ však potřebovali přivolat pomoc. Jenže vysílačky v obou vozech neměly dostatečný dosah a jít o mrazivé noci lesem desítky kilometrů nepřicházelo v úvahu. Ryanův kamarád si nicméně vzpomněl na zprávy o pašerácích, kteří k pašování telefonů do věznic používali drony. Navrhl, aby se o něco podobného pokusili s běžným kamerovým dronem, který měli s sebou.

Nastal však problém, jak malý dron dostat i s iPhonem 13 do vzduchu vysoko nad koruny stromů. Po přilepení telefonu navrch dronu totiž senzory detekovaly vysokou hmotnost a nemohl tak vzlétnout. Ryan musel tedy improvizovat, stal se z něj pomyslný moderní MacGyver, tedy v devadesátých letech minulého století populární seriálový všuměl, který se dokázal dostat z prakticky jakýchkoli nesnází za pomoci naprostého minima prostředků.

Bez povšimnutí nezůstala ani papírová utěrka

Telefon tak zabalil do papírové utěrky, oblepil ho elektrikářskou páskou a pomocí kousku provázku jej zavěsil pod dron. Ten pak kvůli netradičnímu závaží nadhodil do vzduchu a už jen sledoval, jak dron pomalu stoupá k noční obloze. K jeho ovládání využil starší, náhradní smartphone. Po nějaké době se dron s iPhonem snesl zpět, k překvapení všech stále připojený k mobilní síti. Rychle napsaná textovka s žádostí o pomoc a jejich polohou byla úspěšně odeslána Ryanově manželce.

Překvapivě v ní však nežádal o kontaktování tísňové linky, poprosil naopak o zařízení odtahu dvou uvázlých vozidel. Podle svých slov byl totiž přesvědčen, že situace, v níž se všichni nacházeli, není tak vážná, aby musely být zalarmovány záchranné složky. Po noci strávené ve vozech Ryan brzy ráno zopakoval noční pokus o vyhledání mobilního signálu. Povedlo se to i podruhé, na telefonu si tak následně přečetl textovku od manželky s informací, že asistenční služby na horských silnicích v zimě bohužel nezasahují, a tak kontaktovala úřad šerifa okresu Lane. Při pokusu o třetí vzlet a další SMS komunikaci se však baterie dronu vybila. Nezbývalo tak nic jiného než čekat.

O pár hodin později skutečně na místo dorazili dobrovolníci z pátracího a záchranného týmu a postarali se o vyproštění obou ve sněhu uvázlých vozidel. Bylo pro ně překvapením, že si Ryan tak hluboko v lese dokázal o pomoc sám napsat.

„Pátracím a záchranářským činnostem se věnuji od roku 2007 a toto byl zdaleka nejunikátnější způsob, jak požádat o pomoc, jaký jsem kdy viděl,“ uvedl pro The Washington Post koordinátor pátracích akcí Jason Bowman s tím, že výlety do odlehlých zalesněných oblastí se staly během koronavirové pandemie populární a vyprošťování vozů je tak poměrně častou záležitostí.

Takto kuriózní případ by však nezažil, pokud by některý z nedobrovolných trosečníků vlastnil nejnovější model iPhonu, tedy 14, 14 Plus, 14 Pro či 14 Pro Max. V takovém případě by totiž mohl využít službu Tíseň SOS, tedy spojení iPhonu s tísňovými službami přes satelit. Službu nouzové satelitní komunikace Apple navíc nedávno rozšířil do dalších evropských zemí.

Ryan uvedl, že po této zkušenosti se horským silnicím bude již vyhýbat, dokud se neoteplí. Navrch si pořídil GPS se službou satelitního telefonu a doufá, že bude o poznání spolehlivější než jeho pokusy o „ulovení signálu“ inspirované pašeráky a všeumělem MacGyverem.