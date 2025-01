Kvůli neopatrnosti přišel o svůj iPhone. Stal se majetkem božstva

Když někomu omylem někam zapadne nějaká cennost, či dokonce mobilní telefon, intuitivně se ve snaze danou věc získat zpět obrátí na správce či provozovatele daného místa. V to patrně doufal i muž jménem Dinesh. Ve chvíli, kdy v chrámu nedaleko Čennaie, hlavního města svazového státu Tamilnádu v jihovýchodní Indii, vhazoval do hundialu (sběrná nádoba používaná v hinduistických chrámech) svůj finanční dar, vypadl mu do něj i jeho iPhone. A jelikož nešlo o záměr, tak se obrátil na představitele chrámu. Požádal je o navrácení iPhonu, který ležel někde v nádobě mezi finančními dary ostatních oddaných. Jenže se dočkal reakce, kterou patrně neočekával.

Podle indického portálu India Today totiž představitelé chrámu namísto snahy vrátit mobil právoplatnému majiteli zdvořile odmítli „dar“ vydat. Dineshe informovali, že podle hinduistických pravidel vše, co je v hundialu, je majetkem božstva. Bez ohledu na to, co to je, a patrně i jak se daná věc do nádoby na dary dostala. Správa chrámu sice přistoupila na to, že iPhone za v přepočtu téměř 30 tisíc korun ze záplavy finančních darů vyloví, ale pouze za podmínky, že následně si Dinesh bude jen moct extrahovat data. Ten však i poté trvá na jeho vydání.

Záležitost se tak dostala až k ministrovi pro hinduistické náboženské a charitativní dotace svazového státu Tamilnadu P. K. Sekaru Babuovi. Jenže ani ten nešťastného oddaného nepotěšil, posvětil totiž postoj správy chrámu.

„Jakýkoli předmět uložený v darovací schránce chrámu, bez ohledu na to, zda byl úmyslný, nebo náhodný, se stává součástí účtu božstva,“ pronesl s tím, že podle zvyklostí a tradic chrámů jsou obětiny učiněné v darovací schránce považovány za majetek božstva. „Pravidla nám nedovolují takové obětiny vracet,“ dodal.

Přislíbil však, že v rámci plánované inspekce stavebních a renovačních prací, které v chrámu probíhají, tuto záležitost s hinduistickými hodnostáři prodiskutuje. Ani tak nelze očekávat, že by se Dinesh se svým telefonem bez ohledu na to, že představitelům chrámu je fakticky k ničemu, ještě někdy shledal. Na tom se totiž patrně nic nezmění. Nicméně by se mohl dočkat nějakého, aspoň částečného odškodnění. I to však záleží na představitelích chrámu.

Indický portál v souvislosti s tím připomněl dřívější obdobné nedopatření, kdy oddané z Alappuzhy ve svazovém státě Kerala při sundavání girlandy z lístků bazalky posvátné z krku vklouzl do darovací nádoby i její 1,75 kg vážící zlatý řetízek. Podle hinduistických pravidel tím sice „propadl“ božstvu, nicméně žena se dočkala kompenzace. S ohledem na její finanční situaci a díky možnosti ověření incidentu na kamerovém záznamu jí totiž předseda rady daného chrámu tehdy dal jiný zlatý řetízek ve stejné hodnotě, který pořídil na své náklady.