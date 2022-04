Teenageři touží hlavně po iPhonech. Konkurence by se měla zamyslet

Průzkum mezi teenagery ve Spojených státech poukázal na to, že drtivá většina mladých lidí vlastní nebo chce vlastnit smartphone od Applu. Mělo by to sloužit jako varování pro androidí konkurenci, která by neměla mladé zákazníky opomíjet.