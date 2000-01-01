náhledy
Během návštěvy čínské Šanghaje jsme se podívali i do místního Apple Storu, abychom porovnali ceny v kontextu trhu, kde se většina elektroniky Applu stále vyrábí. Zdejší iPhony a většina dalších modelů od této americké značky jsou sice výhodné, ale má to háčky.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V Šanghaji je celkem osm oficiálních obchodů Applu. Aby také ne, když s více než 24 miliony obyvatel patří mezi nejlidnatější města světa. My jsme se podívali do obchodu v městském obvodu Ťing-an, v podstatě v turistickém centru města.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Hned naproti obchodu, který má mimochodem před sebou poměrně velký betonový „amfiteátr“, se rozkládá významná památka: buddhistický chrám Ťing-an založený v roce 247 našeho letopočtu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Samotná prodejna se nese v typickém duchu minimalismu Applu se spoustou skla, kovů a dřevem pokrytým stropem. I tady je vedle vystaveného zboží dost prostoru na přednášky a workshopy.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Za kolik tady tedy nakoupíte aktuální modely Applu? Zobrazované ceny jsou zde konečné a jakožto turista si můžete požádat o vrácení DPH, které v Šanghaji činí 13% ceny daného produktu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Začněme základním iPhonem 17, který zde stojí 5 999 jüanů, což je asi 18 490 korun. V Česku stejný telefon vyjde na 22 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Tenký iPhone Air se v Číně prodává za 7 999 jüanů, tedy asi 24 650 korun. V Česku vyjde na 29 990 korun, ovšem pozor, zrovna tento model u jiných autorizovaných prodejců seženete i s celkem výraznou slevou.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Co dostupný model 17e? V Číně vyjde na 4 499 jüanů (13 870 korun), v Česku na 16 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Menší iPhone 17 Pro stojí stejně jako sourozenecký Air, tedy 7 999 jüanů (24 650 korun). V Česku za něj ovšem dáte 32 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nejlépe vybavený model iPhone 17 Pro Max pak koupíte v Číně za 9 999 jüanů, což je necelých 31 tisíc korun. V Česku vyjde na 34 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
I v Číně narazíte na výprodejové kousky. Předloňský iPhone 16 Plus zde stojí 5 999 jüanů, tedy 18,5 tisíce korun. Na českém trhu tento model vyjde na 22 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Menší iPhone 16 pak stojí 5 399 jüanů, tedy 16 650 korun, v Česku za něj dáte 19 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Co další zařízení? Zaujal nás dostupný MacBook Neo, který je s cenou 16 990 korun extrémně výhodný i v Česku. V Číně stojí 4 599 jüanů, což je ještě zajímavějších 14 100 korun. Počítejte ovšem s tím, že klávesnice má mezinárodní rozložení tlačítek.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Hodinky Apple Watch zde začínají na ceně 1 999 jüanů za model SE 3, což je 6 150 korun. Jde o první model, který je dražší než v Česku, kde za ně zaplatíte 5 990 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Model Series 11 je zde už levnější, ten stojí v přepočtu 9 250 korun, v Česku pak začíná na 10 990 korunách. A model Ultra 3 vyjde v Číně na v přepočtu rovných 20 tisíc, v Česku pak na 22 tisíc korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Přikoupit si samozřejmě můžete i něco ze širokého výběru oficiálních řemínků, ale nabízí se otázka, zda tyto produkty nevyjíždějí ze stejné výrobní linky jako ty, co pak najdete na portálech typu AliExpress za pár korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
A nakonec ještě sluchátka. Hlavní model s konstrukcí přes uši, AirPods Max 2 v čínském Apple Store koupíte za 3 999 jüanů, což je v přepočtu 12 300 korun.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Základní AirPody zde vyjdou na v přepočtu tři tisíce korun, v Česku jsou jen o pětistovku dražší.
Autor: Mobil.iDNES.cz
AirPods Pro 3 pak stojí v přepočtu 5 850 korun, doma je však koupíte za 6 490 korun, takže také ne o moc dráž.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Celý nákup si můžete v Číně zlevnit požádáním o vrácení daně, jakožto cizinec na to máte nárok po předložení pasu.
Autor: Mobil.iDNES.cz
O peníze zpět lze požádat na letišti při odletu, přičemž zakoupené zboží musí být v originálním balení.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Znamená to tedy, že všechny zmíněné ceny mohou být ještě o 13 % (výše daně v Šanghaji, jinde v Číně se může lišit) nižší.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Problémem však může být to, že čínské modely mohou postrádat některé funkce (např. eSIM) a samozřejmě bude pak i složitější proces případné reklamace.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Ačkoliv jsou tedy ceny v Číně poměrně výhodné, obecně se doporučuje za levnou elektronikou jezdit spíše do Hongkongu, kde ceny mohou být ještě nižší a elektronika zde už je určena pro globální trh.
Autor: Mobil.iDNES.cz