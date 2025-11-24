Padla jedna z největších bariér mezi iPhony a androidy

Ondřej Martinů
Google nečekaně přidal možnost do svých telefonů série Pixel posílat a přijímat soubory z iPhonů. Po dlouhou dobu šlo přitom o jednu z největších překážek propojitelnosti konkurenčních zařízení, mezi kterými byl donedávna přenos souborů bez pomoci služeb třetích stran celkem složitý.
Apple iPhone 16 a Google Pixel 9

Apple iPhone 16 a Google Pixel 9 | foto: Luděk Vokáč, iDNES.cz

Apple iPhone 17 a Google Pixel 10
Apple iPhone 17 a Google Pixel 10
Apple iPhone 17 a Google Pixel 10
Apple iPhone 17 a Google Pixel 10
24 fotografií

Ještě donedávna platilo, že posílání souborů (např. fotografií) mezi iPhonem a telefonem se systémem Android byl poměrně neintuitivní proces. Telefony s iOS totiž standardně pro přenos souborů na blízkou vzdálenost využívají své vlastní řešení AirDrop, kdežto androidy zase spoléhají na funkci Quick Share. Tyto služby se ovšem vzájemně nebyly schopné propojit.

Existuje sice celá řada aplikací, která problém řeší po svém, například užitečný nástroj LocalShare, který je dostupný pro Android i iOS. Jinak bylo zkrátka nutné si soubory vyměňovat třeba pomocí příloh v e-mailu nebo v rozhraní chatovacích aplikací. To však nyní částečně padá, jelikož Google ve svých zařízeních série Pixel Quick Share nastavil tak, aby byl viditelný i pro zařízení s AirDropem a naopak.

Funguje to tak, jako kdyby byly telefony na stejné platformě, z iPhonu na pixel odesíláte nyní soubory stejně, jako kdybyste je posílali přes AirDrop na jiný iPhone. A naopak z pixelu pomocí Quick Share najdete i nejbližší iPhone a pošlete na něj rychle zvolený soubor. Funkci jsme ověřili na redakčním iPhonu a pixelu, vše skutečně funguje naprosto bez problémů.

Pro přenos souborů nicméně samozřejmě musíte mít jak Quick Share v androidu, tak AirDrop v iPhonu zapnutý. Specificky u iPhonu je ještě potřeba nastavit, aby byla funkce AirDrop viditelná pro všechna zařízení v okolí po dobu 10 minut a ne jen pro lidi, které máte v kontaktech. Posílat jde takto fotky, videa a další soubory.

Bohužel nejde o otevřenou spolupráci Googlu s Applem, ale spíše o „vlastní řešení“ ze strany Googlu. Ten mimochodem pro server 9to5google dodává, že by v budoucnu rád spolupracoval s Applem na řešení, které by sdílení souborů povolilo i v režimu „pouze pro kontakty“ v iPhonech. To zatím totiž vlastní cestou ze strany Googlu obejít nejde.

Propojení mezi modely od Googlu a iPhony zatím zřejmě funguje pouze na modelech série Pixel 10. Pokud takový model máte, ale sdílení souborů vám nefunguje, je třeba manuálně aktualizovat systémovou službu „Quick Share Extension“. Na našem redakčním modelu se však aktualizace instalovala automaticky. Teď je každopádně na místě očekávat, že se Quick Share postupně bude otevírat propojení s iPhony i na dalších modelech i jiných výrobců, je však na nich, jak rychle toto řešení uvedou na svých telefonech.

Vypálený rybník Applu i Samsungu? Nebo novinka dopadne jako pokusy gigantů?

Motorola Edge 70

Samsungu s Applem to moc nevyšlo, bude třetí supertenký smartphone na trhu úspěšnější? Minimálně v jednom ohledu má velkou výhodu a to je velmi rozumně nastavená startovní cena. Což je ostatně...

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Ilustrační snímek

Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...

