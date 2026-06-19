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I Apple má propadák, je o třetinu levnější. Víme, jak to s ním bude dál

Jan Matura
  10:44
Podle obvykle dobře informovaného novináře Apple připravuje nástupce modelu, kterému se nedaří. Jeho cena klesla o třetinu, což je u produktů Applu nevídané. Novinka by měla přijít na trh až příští rok na jaře. Což však zapadá do nové strategie Applu.
Koncept iPhone Air 2

Koncept iPhone Air 2 | foto: Redakce s využitím AI (Gemini - Nano Banana)

Koncept iPhone Air 2
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge
50 fotografií

První iPhone Air je výborný telefon s extrémně tenkým tělem, ale zřejmě se mu na trhu moc nedaří. U Applu sice stojí stále stejně jako loni v září, kdy ho výrobce představil. Ale v běžné prodejní síti u autorizovaných prodejců běžně koupíte základní verzi s 256GB úložištěm o třetinu levněji. Místo za třicet tisíc seženete telefon za 19 900 Kč. A za tuto cenu je v podstatě k mání už docela dlouho.

I Applu se některé modely nepovedou, nikdo není neomylný. Z nabídky zmizely malé modely mini nebo modely Plus. Ten poslední nahradil právě Air. Ale nikdy neklesla cena iPhonu tak hodně a tak rychle. Na druhou stranu, Apple není zbrklý a každý ze zrušených modelů měl několik šancí.

Výborný, za aktuální cenu skvělá koupě

Za aktuální cenu je iPhone Air vlastně skvělá nabídka, ale asi ani tak se z telefonu prodejní trhák nestal. Všeobecně se spekulovalo, že se zákazníci bojí tenkého těla, ač se zatím neobjevily žádné informace, že by byla konstrukce náchylná na poškození. Takže pravděpodobnější bude skutečnost, že zákazníkům vadila osekaná výbava. Což platí především pro fotoaparát s jediným objektivem.

Koncept iPhone Air 2
Koncept iPhone Air 2
Apple iPhone Air
Apple iPhone Air
50 fotografií

Mark Gurman z agentury Bloomberg, který je obvykle ve směru k Applu skvěle informovaný, uvádí, že firma pracuje na druhé generaci modelu Air. Zájem na něm má samotný nový šéf firmy John Ternus, který si myslí, že díky modelu Air se Apple dokáže odlišit od konkurence. A má pravdu, protože konkurenční Samsung nástupce svého tenkého modelu S25 Edge neukázal a ani nic nenasvědčuje tomu, že na něm pracuje.

Lidé se ho bojí, přitom je to pecka. Test Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

Edge od Samsungu přišel na trh ještě před iPhonem Air. Samsung tak zřejmě reagoval na dlouhodobé spekulace, že Apple tenký telefon připravuje. Samsung model Edge ukázal už v lednu, premiéru měl v dubnu a prodávat se začal loni na přelomu května a června. Ale třeba v Česku až v srpnu. Tou dobou už však s velkou slevou. Také se mu nedařilo.

Za prémiovou cenu prémiovou výbavu

To všeobecně ukazuje na to, že zákazníci sice chtějí stylový telefon, ale když už za něj mají platit vysokou cenu, tak požadují adekvátní výbavu. Což nesplňoval Edge ani Air. Oba v tomto směru zaostávaly za základními modely, ale základní cena byla značně vyšší.

Z iPhonu si internet dělá srandu a konkurent pořád zlevňuje. Komu fandíte?

iPhone Air a Samsung Galaxy S25 Edge

Apple si je toho vědom a podle Gurmana tak novinka dostane dvojitý fotoaparát. Druhý snímač bude širokoúhlý, což je vlastně dost praktické, především při focení v místnosti. Telefon dostane i nový procesor A20, což je však očekávatelné s ohledem na chystanou novou generaci iPhonů 18, kam Air 2 bude ideově patřit, i když stejně jako jednička číselné označení aktuální řady neponese. Pro zákazníky důležitějším vylepšením pak má být delší výdrž baterie. Ale v této chvíli není jasné, jak toho chce Apple dosáhnout. Nabízí se moderní Si-C články.

Proč až na jaře?

Apple mění strategii premiér. Ta hlavní zářijová zůstane vyhrazena top modelům. Což letos znamená modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. K nim pak Apple přidá svou první skládačku iPhone Ultra. Základní iPhone 18 se přesune na jarní premiéru, kde mu budou dělat parťáky modely 18e a právě Air 2. Apple tak lépe rozprostře portfolio do celého roku. Doposud měl jasný vrchol poslední čtyři měsíce roku a naopak slabší konec jara začátek léta roku následujícího.

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