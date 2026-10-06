Jak moc se fotoaparáty iPhonů zlepšily za posledních 15 let? Čerstvou novinku, iPhone 18 Pro, jsme postavili jeho dávnému předchůdci: iPhonu 4s z roku 2011. Výsledek v některých ohledech potvrdil naše očekávání, v jiných nás ale až příjemně překvapil.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Byl to jeden z posledních iPhonů, které ještě mohl Steve Jobs vidět před svou smrtí. iPhone 4s se začal prodávat v září 2011 a představoval ve své době špičkový smartphone. Od jeho uvedení na trh už však uběhlo 15 let a na dnešní poměry je to už pořádné smartphonové retro.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nechceme teď ovšem srovnávat hardwarovou výbavu, ale zaměřit se specificky na fotoaparáty. A ukázat na srovnání s moderním iPhonem 18 Pro, nakolik se fotografické schopnosti za posledních 15 let u špičkových iPhonů zlepšily. Někdy to přitom není až tak drtivá výhra, jakou byste čekali.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Hned první ukázka ilustruje, s čím měly fotoaparáty mobilů dříve daleko větší problém. Fotografie objektu ve stínu během jasného dne ukazuje, že fotoaparát iPhonu 4s má problém si poradit s expozicí snímku a jsou zde celkem výrazné přepaly v pozadí objektu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Moderní iPhone si v takové situaci poradí daleko lépe. Dynamický rozsah už je daleko věrnější, prokreslená je jak květina, tak budova v pozadí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
To samé můžete vidět i na příkladu snímku pořízeného iPhonem 4s za jasného dne pod klenbou mostu. Stíny jsou výraznější v kontrastu s přebytkem světla v dálce v okolí mostu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone 18 Pro opět precizněji pracuje se světlem a prokreslí jak klenbu mostu, tak okolí v dálce.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Krajinky jsou ale něco, co jde iPhonu 4s i na dnešní poměry docela dobře. To nás docela překvapilo. Zde si ovšem alespoň povšimnete rozdílu v ohniskové vzdálenosti základního objektivu tohoto starého modelu, která je 35 mm.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Moderní smartphony většinou základní objektiv umístí někam do rozsahu 20–25 mm. Konkrétně iPhone 18 Pro má na základním snímači ohniskovou vzdálenost 24 mm. Proto bude celá řada snímků z tohoto modelu působit širokoúhleji.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde je naopak příklad snímku, kde si s dynamickým rozsahem scény iPhone 4s poradil překvapivě dobře.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Rozdíl na snímku z iPhonu 18 Pro tady není téměř patrný, snad jen cihlová zeď ve spodní části snímku je zde o drobek jasnější.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Teď ale přichází zásadní selhání staršího modelu, a to jsou situace, kdy světla není dostatek. iPhone 4s by tuto scénu rád kompenzoval LED bleskem, to jsme mu ale pro férovost srovnávacího testu zakázali. Telefonu chybí noční režim, dlouhá expozice, prostě cokoliv, co by mohlo pomoci.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde můžete vidět, jak iPhone 18 Pro nemá s takovou situací žádný problém, sám nastaví delší expozici a hned dostanete o dramaticky lepší fotku.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Propastný rozdíl je patrný, když fotíte v noci venku v ulicích města. Na snímku z iPhonu 4s není prakticky nic vidět, jen bodová světélka lamp a osvětlení zpoza oken v dálce. Tady by ani blesk nepomohl.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Naopak iPhone 18 Pro nemá v takové situaci problém scénu opět s pomocí delší expozice hezky prokreslit a na nebi dokonce jde vidět i několik hvězd (vlevo nahoře, níže ovšem je také pár odlesků světla v optice fotoaparátu).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vůbec nejdrtivější prohra iPhonu 4s je v tomto momentě, kdy jsme fotili neosvětlený objekt na stole za zatemněným oknem. Tady ani není vidět, že na fotografii něco je.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone 18 Pro opět ukáže, že i takovou výzvu zvládne, byť jsme mu dali nelehký objekt na focení ve tmě: sošku maneki-neko, tedy kočky štěstí s kývající se tlapkou. A ta je tak kvůli dlouhé expozici rozmazaná.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde je vidět, že starší fotoaparát iPhonu 4s neumí vykouzlit dobrou hloubku ostrosti, vše za listy je stále jasně zřetelné.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone 18 Pro oproti tomu už bokeh efekt, tedy rozmazání pozadí za objektem, zvládá daleko lépe.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zde opět jasně patrný rozdíl v dynamickém rozsahu a zároveň ohniskové vzdálenosti hlavního objektivu u iPhonu 4s...
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone 4s v některých scénách nabízí pomyslný „retro filtr“, který je dán horší kvalitou a právě ne tak dobrou prací s dynamickým rozsahem. I takové fotografie však mohou mít své kouzlo.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone 18 Pro je oproti stařičkému 4s v podstatě fotografický mistr, především ale v náročných scénách.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Když je ale světla dost, tak se v mnoha případech dá říci, že kvalitativně není iPhone 4s modernímu nástupci až tak vzdálený.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Další porovnání fotografií obou modelů už necháváme bez komentáře.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz