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Čekáte dechberoucí rozdíly? Ukážeme vám 15 let pokroku foťáků v iPhonech

Ondřej Martinů
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iPhone 4s (2011) a iPhone 18 Pro (2026) iPhone 4s (2011) a iPhone 18 Pro (2026) iPhone 4s (2011) a iPhone 18 Pro (2026) Fotografie pořízená iPhonem 4s Fotografie pořízená iPhonem 18 Pro Fotografie pořízená iPhonem 4s Fotografie pořízená iPhonem 18 Pro Fotografie pořízená iPhonem 4s Fotografie pořízená iPhonem 18 Pro Fotografie pořízená iPhonem 4s Fotografie pořízená iPhonem 18 Pro Fotografie pořízená iPhonem 4s
Jak moc se fotoaparáty iPhonů zlepšily za posledních 15 let? Čerstvou novinku, iPhone 18 Pro, jsme postavili jeho dávnému předchůdci: iPhonu 4s z roku 2011. Výsledek v některých ohledech potvrdil naše očekávání, v jiných nás ale až příjemně překvapil.

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Jak moc se fotoaparáty iPhonů zlepšily za posledních 15 let? Čerstvou novinku, iPhone 18 Pro, jsme postavili jeho dávnému předchůdci: iPhonu 4s z roku 2011. Výsledek v některých ohledech potvrdil...

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