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Strašný křáp i totální úlety a naprosté legendy. Měli jste některý z nich?
Operátor T-Mobile oslavil 30 let od spuštění své české mobilní sítě. Při této příležitosti ukázal v rámci nostalgické prezentace i množství historických mobilů, které éru působení operátora v Česku...
Tak to jsme ještě neviděli. Čínský smartphone má potenciálně nebezpečnou funkci
Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým...
Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný
Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou...
Socialistický ráj ukrývá i funkční telefonní budku. Hovor vyjde na pět kaček
V minulosti byly jednou z mála možností, jak si Čechoslováci mohli zavolat. Pevná linka v bytech kvůli extrémně dlouhým čekacím lhůtám často scházela. A o mobilech se v té době lidem ani nezdálo....
Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála
Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli...
Čekáte dechberoucí rozdíly? Ukážeme vám 15 let pokroku foťáků v iPhonech
Jak moc se fotoaparáty iPhonů zlepšily za posledních 15 let? Čerstvou novinku, iPhone 18 Pro, jsme postavili jeho dávnému předchůdci: iPhonu 4s z roku 2011. Výsledek v některých ohledech potvrdil...
Samsung: které Galaxy letos přišly o aktualizace a které jsou na řadě
Ještě nedávno patřily mezi drahé vlajkové telefony, dnes už pro ně Samsung pravidelné bezpečnostní aktualizace nevydává. V roce 2026 skončila podpora řady Galaxy S21, skládaček Galaxy Z Fold3 a Z...
Takový tablet by se nám líbil, jenže si nese cejch. Displej je skvělý
Huawei přes omezující embargo stále nabízí v Evropě mobily i tablety. U tabletů jdou omezení snadněji obejít a tak je nový tablet Huawei MatePad Pro 12 2026 velmi zajímavým kusem hardwaru....
Socialistický ráj ukrývá i funkční telefonní budku. Hovor vyjde na pět kaček
V minulosti byly jednou z mála možností, jak si Čechoslováci mohli zavolat. Pevná linka v bytech kvůli extrémně dlouhým čekacím lhůtám často scházela. A o mobilech se v té době lidem ani nezdálo....
Strašný křáp i totální úlety a naprosté legendy. Měli jste některý z nich?
Operátor T-Mobile oslavil 30 let od spuštění své české mobilní sítě. Při této příležitosti ukázal v rámci nostalgické prezentace i množství historických mobilů, které éru působení operátora v Česku...
Děti ani rodiče to nepotěší. Chytré hodinky nebudou povolenou alternativou
Už příští rok by poslanecký návrh v případě jeho schválení parlamentem mohl zavést v českých školách plošný zákaz používání mobilů. Novela školského zákona, kterou vláda v červenci jednomyslně...
Za displej dáváme novince 80 %, přidává i zajímavé funkce. Test TCL P80 Ultra
Smartphony TCL umí už roky zaujmout svými displeji se špičkovou čitelností za každých podmínek. Nový model P80 Ultra přináší vylepšený displej s takzvanou NxtPaper technologií. AMOLED barvy mu...
Kterým iPhonům končí podpora s iOS 27? Úniky měly jasného kandidáta
Majitelé starších iPhonů letos dostali dobrou zprávu. Apple s příchodem iOS 27 nevyřadil žádný z modelů, které zvládaly předchozí systém. Aktualizaci tak dostal dokonce i iPhone 11 z roku 2019. Jeho...
Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný
Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou...
Tak to jsme ještě neviděli. Čínský smartphone má potenciálně nebezpečnou funkci
Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým...
Prodej chaty 2+1, 65 m2 Horní Bezděkov, pozemek 442m2
Horní Bezděkov, okres Kladno
2 695 000 Kč
První mobily u nás: pro mnohé to byla definitivní tečka za socialismem. Ač drahá
Auta za socialismu byla. Sice mizerná, ale byla. Barevné televize také. Dal se koupit i CD přehrávač nebo osobní počítač. Dokonce i tuzemské produkce. Co se – obrazně řečeno – koupit nedalo, byl...
Operátoři zastaví služby, které obírají Čechy o tisíce korun. A zpřísní pravidla
Tisíce Čechů se v těchto dnech dozvěděli, že jim z účtů zmizela částka 99 korun. A to každý týden. Mnohdy jsou přitom přesvědčeni, že si žádnou placenou službu neobjednali. Na kauzu upozornil novinář...