Nejdříve se podíváme na ceny nových modelů 18 Pro a 18 Pro Max a porovnáme je s cenami předchůdců. Pokud budeme brát v potaz původní ceny, tak model Pro meziročně zdražil o dva tisíce. To je vlastně docela mírné zdražení, čekalo se i mnohem větší zvýšení ceny. Lepší Pro Max už v základní variantě zdražil meziročně o tři tisíce.
Verze s velkou pamětí jsou šíleně drahé
Jenže pokud porovnáme aktuální ceny loňských modelů 17 Pro a 17 Pro Max u autorizovaných dealerů s cenami novinek, tak už jsou cenové rozdíly základních variant (paměť 256 GB) mnohem dramatičtější. U Modelu Pro to je pět tisíc, u Pro Max dokonce šest tisíc, což jsou už nezanedbatelné sumy. Zatím tyto ceny u prodejců drží, samotný Apple s představením novinek loňské modely 17 Pro a 17 Pro Max přestal prodávat (do včerejška pak držel původní ceny).
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 18 Pro
|X
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|52 990 Kč
|70 990 Kč
|iPhone 18 Pro Max
|X
|37 990 Kč
|43 990 Kč
|55 990 Kč
|73 990 Kč
|iPhone Duo
|X
|54 990 Kč
|60 990 Kč
|72 990 Kč
|90 990 Kč
Stejné cenové rozdíly jsou mezigeneračně u obou modelů i v případě verzí s pamětí 512 GB. Tedy u modelu Pro je novinka meziročně dražší o dva tisíce, u Pro Max o tři tisíce. Konkrétně iPhone 18 Pro s pamětí 512 GB vyjde na 40 990 Kč a 18 Pro Max na 43 990 Kč. Pokud však porovnáme aktuální ceny loňských modelů u autorizovaných prodejců, tak u nich 17 Pro 512 GB vyjde nyní na 35 990 Kč a 17 Pro Max na 37 990 Kč.
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17 Pro
|X
|32 990 Kč
|38 990 Kč
|44 990 Kč
|X
|iPhone 17 Pro Max
|X
|34 990 Kč
|40 990 Kč
|46 990 Kč
|58 990 Kč
Z řetězu se ceny utrhly u vyšších paměťových variant. Tam je to mezigeneračně od osmi do patnácti tisíc korun, pokud budeme brát v potaz původní ceny sedmnáctek. Pokud však vezmeme v potaz aktuální ceny u prodejců, tak tam jsou už rozdíly od jedenácti do osmnácti tisíc korun. Což je šílené a jen to ukazuje, jak bláznivá situace ohledně cen pamětí je nyní ve světě. Všechny detaily najdete v tabulkách.
|Model
|128 GB
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17 Pro
|X
|29 990 Kč
|35 990 Kč
|41 990 Kč
|X
|iPhone 17 Pro Max
|X
|31 990 Kč
|37 990 Kč
|43 990 Kč
|55 990 Kč
Skládací novinka – základ má slušnou cenu
V případě skládacího iPhonu Duo víc překvapilo jméno tohoto telefonu, než ceny. Ta základní je v Česku 54 990 Kč, což není daleko od cen konkurentů. Stejně koncipovaný Samsung Z Fold 8 začíná bez slev na 48 990 Kč, ostatní konkurence startuje také okolo částky 50 000 korun. iPhone Duo z nich bude nejdražší, ale ne o parník.
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Skládací iPhone šokuje jménem i cenou. Vrcholná verze atakuje sto tisíc korun
Verze s pamětí 512 GB za 60 990 Kč je stále ještě za představitelnou sumu s ohledem na konkurenci a situaci na trhu. Ano, je to strašně moc peněz za telefon a každý uživatel si musí sám určit, jestli mu to za to stojí. Ale to ještě není nic proti tomu, že verze s pamětí 1 TB vyjde na 72 990 Kč a verze s dvojnásobnou pamětí na 90 990 Kč. A to je suma historicky nepředstavitelná. Když pomineme pozlacené a podiamantované mobily dávné minulosti, tak tolik si za mobil zřejmě nikdy nikdo nežádal.
Apple zdražil i starší modely
Chcete některý ze starších modelů? Třeba iPhone 17 nebo jeho levnější alternativu iPhonu 17e? Tak rychle běžte do prodejen, kde je mají ještě za původní ceny. Apple zdražil vše, co se telefonů týče, takže základní iPhone 17e už nestojí 16 990 Kč ale 19 990 Kč. A tak dále, platí to i pro poslední verzi iPhonu 16, kterou samotný Apple nechal v nabídce. Oproti včerejšku (8. 9.) je vše dražší o dva až osm tisíc. Detaily opět najdete v tabulce.
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Koupit iPhone teď, nebo v září? Paniku přiživují různé drby
Kdo si třeba dělal zálusk na tenký iPhone Air, který se ještě na začátku srpna prodával za akčních 19 990 Kč, tak bude z aktuální ceny 31 990 Kč asi dost překvapený. Apple se na zdražení připravoval a i u prodejců se v průběhu srpna vrátily všechny ceny na ty původní ze září loňského roku. Ale i ty nakonec zvýšil, takže výše uvedené navýšení platí právě z těchto původních cen, v případě akčních to je víc klidně o šest až dvanáct tisíc.
Nutno dodat, že většina prodejců stále drží u modelů 16, 17e, 17 a Air původní loňské ceny.
|Model
|Původní cena Apple
|Cena k 9. 9. 2026 u distributorů
|Cena k 9. 9. 2026 u Apple
|Nová cena Apple po 9. 9. 2026
|iPhone 16 128 GB
|23 990 Kč
|18 990 Kč
|19 990 Kč
|22 990 Kč
|iPhone 16 Plus 128 GB
|26 990 Kč
|20 990 Kč
|22 990 Kč
|X
|iPhone 16 Plus 256 GB
|29 990 Kč
|24 990 Kč
|25 990 Kč
|X
|iPhone 17e 256 GB
|16 990 Kč
|16 990 Kč
|16 990 Kč
|19 990 Kč
|iPhone 17e 512 GB
|22 990 Kč
|22 990 Kč
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|iPhone 17 256 GB
|22 990 Kč
|22 990 Kč
|22 990 Kč
|25 990 Kč
|iPhone 17 512 GB
|28 990 Kč
|28 990 Kč
|28 990 Kč
|31 990 Kč
|iPhone Air 256 GB
|29 990 Kč
|29 990 Kč
|29 990 Kč
|31 990 Kč
|iPhone Air 512 GB
|35 990 Kč
|33 990 Kč
|35 990 Kč
|37 990 Kč
|iPhone Air 1 TB
|41 990 Kč
|39 990 Kč
|41 990 Kč
|49 990 Kč