náhledy
V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy naznačují rendery a makety, které unikly na internet. Přeci jen ovšem nebudou úplně beze změny.
Autor: Filip Vabroušek
Je v podstatě pravidlem, že na internet v předstihu unikají grafické rendery chystaných iPhonů. Vzhledem k tomu, že středem pozornosti je aktuálně ohebný model, dvojice obvyklých Pro modelů stojí trochu stranou.
Autor: Macworld
Má to vlastně dobrý důvod, letos to totiž vypadá na celkem obvyklou modelovou evoluci, kdy Apple vylepší především hardware telefonů, ale design zůstane z většiny stejný. Přesto se nejspíš najde pár drobností, podle kterých novinku poznáte.
Autor: Macworld
Pro připomenutí, současný iPhone 17 Pro (a Pro Max) má široký modul pro zadní fotoaparáty a kombinaci hliníku a tvrzeného skla na zádech. Dostupný je v stříbrné, tmavě modré a oranžové barvě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po internetu již kolují makety modelu iPhone 18 Pro, které prozrazují jednu vizuální změnu: čtyři místo třech barev. Shodná bude pouze stříbrná, tmavě modrou vystřídá černá, oranžovou pak úplně nová vínová barva, navíc bude k dispozici i světle modrá.
Autor: Sonny Dickson
Podle maket budou jinak designové rozdíly modelů od současné nabídky prakticky nulové.
Autor: Sonny Dickson
Telefony budou mít stále tři zadní fotoaparáty v širokém modulu a dvoutónové provedení zad s kombinací kovu a skla. Rozložení bočních tlačítek se také nezmění.
Autor: Sonny Dickson
Druhou novinkou by měl být údajně přepracovaný průstřel displeje (Dynamic Island). Ten bude mát stále tvar pilulky, bude však nejspíše znatelně užší, než předchůdce.
Autor: Ice Universe
Zde máte pro porovnání tvar u současného modelu. Ten se nezměnil už od jeho uvedení u iPhonu 14 Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letos by měl do plochy displeje zasahovat o něco méně, byť se zřejmě nezmění dynamické rozšiřování této plochy podle aktuální aktivity (přehrávání hudby, záznamník apod.).
Autor: Filip Vabroušek
Modely série Pro budou mít stejně velké displeje jako ty současné, tedy 6,3 palce u modelu Pro a 6,9 u modelu Pro Max. Je ovšem zajímavé, že některé zdroje mluví o tom, že by novinky mohly být o něco tlustší: asi 0,25 mm na zádech a celé 2 mm u modulu fotoaparátů.
Autor: Macworld
Údajně proto, že Apple se chystá vylepšit jak baterii, tak hardware zadních fotoaparátů. A k tomu bude potřeba více místa. Telefony by měly také být o něco těžší, rozdíl bude v jednotkách gramů.
Autor: Sonny Dickson
Specificky u fotoaparátů by také měla dorazit novinka v podobě manuálně nastavitelné clony a celkově světelnějších objektivů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmostí bude přítomnost nového čipu Apple A20 na nové 2nm architektuře, což dále zvýší energetickou efektivitu i výkon zařízení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefony budou bohužel s největší pravděpodobností dražší, a to kvůli nedostatku paměťových čipů. Očekává se, že základní cena u obou variant by mohla poskočit o 200 dolarů, tedy asi o 4 tisíce korun. Znamenalo by to, že model 18 Pro by stál okolo 37 tisíc korun a 18 Pro Max by pak asi pokořil hranici 40 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Datum představení i vydání je neznáme, ovšem konference Applu se očekává jako obvykle během druhého zářijového týdne a uvedení na trh pak do konce září.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz