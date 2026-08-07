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Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...
Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro
V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy...
Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...
Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky
Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale...
Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat
Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...
Tento smartphone neměl existovat. Microsoft kvůli němu šel k soudu
Před 25 lety chystala málo známá firma revoluční chytrý telefon. Jenže než ho uvedla na trh, došlo k rozepři s Microsoftem, která skončila žalobou. Gigant nakonec sáhl k mimosoudnímu vypořádání,...
Samsung překvapil Prahu dronovou show. Proběhla na Vltavě
U Jiráskova mostu se ve čtvrtek večer kolemjdoucím ukázala neobvyklá reklama. Samsung u příležitosti uvedení nových skládaček použil drony, které vykreslily na nebe právě aktuální novinky značky.
Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro
V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy...
Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky
Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale...
EU mění pravidla. Oblíbená zařízení nemusí mít od roku 2027 výměnnou baterii
Evropská unie zavedla v roce 2023 povinnost mít v elektrických zařízeních poháněných bateriemi možnost výměny baterie uživatelem. Zároveň uvedla výjimky, kdy tato povinnost neplatí. Teď EU tuto...
Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...
S tímto tarifem si děti samy nic nekoupí. Má datovou pojistku a věkový strop
Operátor O2 představil nový dětský tarif. Mezi jeho hlavní benefity patří co největší bezpečnost a také datová pojistka. Oproti předchozím nabídkám operátor trochu zamíchal parametry služeb, ale...
Google Maps fungují i bez dat. Offline mapu stáhnete snadno
Účet za data z dovolené dokáže překvapit. Mimo unijní zónu roamingové ceny nemají žádný strop a navigace patří k nejhladovějším aplikacím v telefonu. Google Maps však nabízejí bezplatnou pojistku –...
Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat
Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...
Vypekl gigant giganta? Amazon nejspíš prozradil nové Pixely 11
Google se chystá na premiéru nových smartphonů Pixel řady 11. K té by mělo dojít ještě v průběhu prázdnin. Měsíc před ní však nejspíš detailní podobu nových modelů prozradil jiný internetový gigant:...
Nejsou to jen iPhony. Nejprodávanějším mobilům vévodí zapomenutá značka
Během dlouhého vývoje mobilů se objevila celá řada prodejních rekordmanů. A to nejenom v řadách hloupých tlačítkových modelů, ale i smartphonů. Nabízíme vám přehled 25 nejprodávanějších mobilů všech...
Díky této funkci lze ze zahraničí volat zdarma. Ale operátoři ji vesměs škrtí
Zatímco při cestách po EU využívá zákazník služby svého operátora stejně jako doma, tak mimo EU je nutné počítat s vyššími, roamingovými sazbami. Jejich výše se navíc v závislosti na zemi liší....