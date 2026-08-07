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Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro

Ondřej Martinů
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V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy naznačují rendery a makety, které unikly na internet. Přeci jen ovšem nebudou úplně beze změny.

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Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro

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7. srpna 2026  13:14,  aktualizováno  15:59

Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro

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