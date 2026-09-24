Nejlevnější iPhone 18 Pro za 35 tisíc a nejdražší skládací iPhone Duo za víc než 90 tisíc korun. To jsou cenové mantinely nově představených iPhonů, model Pro Max a různé paměťové verze se ukrývají uvnitř tohoto rozpětí. Platí, že čím větší paměť, tím šílenější cena.
Základní model Pro je meziročně dražší o tři tisíce, ale 1TB verze už o osm tisíc a u verze Pro Max je v meziročním srovnání 2TB verzí rozdíl 15 tisíc korun. Skládací Duo je specifický telefon, startovní cena 54 990 korun je sice hodně vysoká, ale přibližně koresponduje s konkurencí ve stejném segmentu. Ale šílená cena verze s 2TB pamětí je mobilní extrém, jaký tady ještě nebyl.
Když k tomu přopočteme, že Apple zdražil i starší modely, tak se dostáváme do situace, kdy takto drahé iPhony na trhu ještě nikdy nebyly. Není to rozmařilost výrobce, podobně postupuje konkurence, která však někdy s ohledem na své postavení na trhu a možná prodejní čísla volí trochu opatrnější postup. Prostě paměti jsou drahé a jen tak se to nezmění. Ale nejsou české ceny mnohem vyšší než ceny v zahraničí? Zjišťovali jsme, jak to je.