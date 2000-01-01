náhledy
Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.
Výrobce během chystané „Apple Experience“ akce 4. března odhalí několik novinek, fanoušky značky nejspíš bude nejvíce zajímat nový levný mobil iPhone 17e. Takto si ho zatím představují designéři, grafika je od známého analytika Jona Prossera z YouTube kanálu FrontPageTech.
iPhone 17e bude navazovat na loňskou novinku 16e, která nahradila dosavadní nabídku dostupných modelů SE. Apple udělal sice několik zásadních kompromisů ve výbavě…
…ovšem oproti modelu SE to byl pořád ohromný krok vpřed. iPhone 16e se pochlubil modernějším designem, výkonným čipem a špičkovou softwarovou podporou, jakou dostanete u dražších sourozenců. Zachoval si navíc pořád celkem kompaktní rozměry.
Na druhou stranu jeho atraktivitu stále srážela přítomnost pouze jednoho zadního fotoaparátu, dále průměrný displej a jeho cena na poměry jiných dostupných zařízení je pořád poměrně vysoká.
Pověst levné třídy zařízení by mohla vylepšit novinka iPhone 17e, u které se především spekuluje, že vymění zastaralý výřez displeje za modernější průstřel Dynamic Island. Stejně tak je ale možné, že nakonec dostaneme onen starý výřez displeje, což by bylo opravdové zklamání.
Navíc je prakticky jisté, že Apple bude šetřit na displejovém panelu a dočkáme se tak pouze 60Hz obnovovací frekvence. Ale to už se asi dá levnějšímu iPhonu odpustit.
Stejně tak se mluví o tom, že se nebude rozšiřovat funkcionalita fotoaparátu a pořád dostaneme pouze jeden zadní snímač s 48Mpix rozlišením.
To sice znamená, že obstojně poslouží i na portréty díky dvojnásobnému zoomu ořezem snímače, ale jinak nebude příliš univerzální.
Další spekulace pak zmiňují přítomnost moderního čipu Apple A19, tedy toho samého, který najdete i v loňském iPhonu 17. Na fotografii už je znovu model 16e.
Displej by jinak měl být typu AMOLED s úhlopříčkou 6,1 palce. Apple samozřejmě i zde využije technologii Face ID pro odemykání telefonu skenem obličeje majitele.
Novinkou má být také konečně přítomnost podpory magnetického systému MagSafe, což byl jeden z poměrně zásadních nedostatků modelu 16e.
Kapacita baterie by měla být nejspíše stejná jako loni, mluví se o 4 000 mAh a podpoře 25W nabíjení.
Apple pravděpodobně nabídne model 17e v nových barvách, analytik poukazuje na černou, bílou a fialovou, levnější modely ovšem tradičně mají pestřejší nabídku barev, tak uvidíme, jak se tato předpověď vyplní.
Nejvíc otazníků je okolo ceny a paměťových verzí novinky. Jak už jsme zmínili, předchůdci byli sice nejlevnějším mobilem v nabídce Applu, ale cena iPhonu 16e pořád začínala na celkem vysokých 16 990 korunách za základní variantu.
Aktuálně tu navíc máme krizi s dostupností paměťových čipů, což může mít negativní dopad i na nový iPhone. Spekulace však i přesto zmiňují, že levný model by měl začínat na 256GB verzi za stejnou cenu, jako se loni prodávala ta 128GB.
I tak bychom se ale nedivili, kdyby si nový iPhone zachoval nižší 128GB verzi, i když by v takovém případě teoreticky mohl být i o něco levnější. Jak to celé dopadne se dozvíme ve středu 4. března.
Po boku nového levného iPhonu se objeví i několik dalších novinek. Jako jistotu se dá označit příchod notebooků MacBook Pro s čipy M5 Pro a M5 Ultra.
Dále se možná příznivci levnějších notebooků dočkají jednak modelu MacBook Air s M5 čipem a také se hojně spekuluje nad úplně novým základním MacBookem s 12,9palcovým displejem, čipem z iPhonů (Apple A18 Pro) a extrémně lákavou cenou.
Dojde zřejmě i na nové iPady. Vylepšení by mělo čekat na model iPad Air…
…i na základní iPad, který by se měl dočkat verze s čipem Apple A18.
Nakonec se pak také mluví i o nové generaci monitoru Studio Display…
…spolu s kompaktním stolním počítačem Apple Mac Studio s moderním čipem M5.
