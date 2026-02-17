iPhone si teď nekupujte. Za dva týdny tu bude novinka, na které ušetříte

Ondřej Martinů
  11:28
Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.
Možná podoba modelu iPhone 17e Možná podoba modelu iPhone 17e iPhone 16e Apple iPhone 16e a iPhone SE (2020) iPhone SE (2022) vs. iPhone 16e Možná podoba modelu iPhone 17e Možná podoba modelu iPhone 17e Možná podoba modelu iPhone 17e Možná podoba modelu iPhone 17e iPhone 16e iPhone 16e iPhone 16e

2. července 2025

18. února 2026

17. února 2026  11:28

Jsou nové iPhony 17 opravdu nejošklivější? Nebo se vám nelíbí starší kusy?

ilustrační snímek

Smartphony Applu se stejně jako jakýkoli jiný jeho produkt vyznačují čistým designem. Apple moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit, a tak k velkým designovým změnám přistupuje s...

17. února 2026

Apple za něj chce šest tisíc a je vyprodaný. My ho sehnali za tři stovky

Ochranné pouzdro pro iPhone 17 z AliExpressu

Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...

16. února 2026

První levný mobil v Česku byl strašný křáp. Přesto se hned vyprodal

Jelikož se ale jednalo o první dotovaný mobil v nabídce T-Mobile (původní...

Před třiceti lety se v Česku rozběhly mobilní sítě pro každého. Mobily byly tehdy drahé, takže největší zájem byl o první dotované přístroje. Nástup operátora Paegas (dnes T-Mobile) přinesl první...

15. února 2026

Pozor na mobil pro babičku. Vybírejte pořádně, nebo z toho časem bude mrzení

Premium
Nokia 3210

Jsou to přístroje, o kterých se moc nemluví, ale stále je mají v každé prodejně s telefony. Tlačítkové telefony jsou dosud velmi oblíbené u části zákazníků, kterým dnes dominantní smartphony...

14. února 2026

Vybrali hodně peněz na vylepšení foťáku iPhonu. Umějí z něj udělat i zrcadlovku

RetroVa iPhone kit

Vybrali stovky tisíc dolarů a překonali vlastní plány. Dva startupy mají systémy na vylepšení foťáku iPhonů, které se do prodeje dostávají právě na začátku letošního roku. Jeden je cenově dostupný,...

14. února 2026

Dříve na ně byly pořadníky, teď už dvě dekády skomírají na úkor mobilů

Ilustrační snímek

Na konci roku 2024 bylo podle informací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zhruba 1,16 milionů aktivních pevných linek používaných pro hlasový provoz. Počet účastnických stanic za posledních 20...

13. února 2026  17:46

Našli jsme zamilované tarify se slevou. Láska zajistí i slevu na mobily

Ilustrační snímek

Jednou z událostí v roce, kterou umí mobilní operátoři dobře využít ke speciálním nabídkám, je i svátek všech zamilovaných. U příležitosti letošního dne svatého Valentýna si připravili speciální...

13. února 2026  10:08

Je to opravdu strom a tamto komín? Abyste se nedivili

Maskované antény mobilních operátorů

Při pokrývání Česka mobilním signálem stojí operátoři i před řadou překážek. Patří mezi ně také podmínky, které si kladou ochránci přírody, památkáři či místní úřady. Operátoři tak musejí hledat...

13. února 2026

Apple přidal do iPhonů novou funkci, ale opravdu nechce, abyste ji použili

iOS 26

Majitelé iPhonů aktuálně mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS 26.3. Obsahuje hlavně opravy chyb, ale také jednu novou funkci, kterou Apple musel přidat, i když by to nejradši nedělal. Nově...

12. února 2026  12:15

Už známe datum. Samsung oficiálně pozval na premiéru řady Galaxy S26

Samsung Galaxy Unpacked 2026 - premiéra řady S26

Letos si dal Samsung s novou řadou Galaxy S26 načas. Loni a předloni ukázal novou řadu S rekordně brzy – ještě v lednu. Letos premiéru Samsung posunul až na konec února. Odehraje se v USA, přímý...

12. února 2026  7:02

