Při pokrývání Česka mobilním signálem stojí operátoři i před řadou překážek. Patří mezi ně také podmínky, které si kladou ochránci přírody, památkáři či místní úřady. Operátoři tak musejí hledat...
Že jsou v Číně smartphony výrazně levnější než v Evropě, není žádná novinka. Pokud se ten samý model prodává i v Evropě, bývá o 30 až 70 procent dražší. Ale tak nízká cena, jakou Realme nasadilo na...
Jsou opravdu v té Číně tak napřed? V případě smartphonů to můžete na vlastní kůži otestovat na novém modelu Huawei Mate X7. Luxusní skládačka se totiž prodává i v Česku, takže si sami můžete...
Americká společnost Apple oznámila datum premiéry několika novinek. Už za dva týdny zřejmě uvidíme nový levný iPhone 17e, který by mohl přinést několik zajímavých vylepšení oproti loňskému předchůdci.
Smartphony Applu se stejně jako jakýkoli jiný jeho produkt vyznačují čistým designem. Apple moc dobře ví, že co funguje, není důvod zásadně měnit, a tak k velkým designovým změnám přistupuje s...
Originální příslušenství od Applu je často velice drahé, přitom kolikrát materiálově jde o to samé, co jiný výrobce dovede vyprodukovat za zlomek ceny. Přesvědčili jsme se o tom na příkladu iPhone...
Před třiceti lety se v Česku rozběhly mobilní sítě pro každého. Mobily byly tehdy drahé, takže největší zájem byl o první dotované přístroje. Nástup operátora Paegas (dnes T-Mobile) přinesl první...
Jsou to přístroje, o kterých se moc nemluví, ale stále je mají v každé prodejně s telefony. Tlačítkové telefony jsou dosud velmi oblíbené u části zákazníků, kterým dnes dominantní smartphony...
Vybrali stovky tisíc dolarů a překonali vlastní plány. Dva startupy mají systémy na vylepšení foťáku iPhonů, které se do prodeje dostávají právě na začátku letošního roku. Jeden je cenově dostupný,...
Na konci roku 2024 bylo podle informací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zhruba 1,16 milionů aktivních pevných linek používaných pro hlasový provoz. Počet účastnických stanic za posledních 20...
Jednou z událostí v roce, kterou umí mobilní operátoři dobře využít ke speciálním nabídkám, je i svátek všech zamilovaných. U příležitosti letošního dne svatého Valentýna si připravili speciální...
Při pokrývání Česka mobilním signálem stojí operátoři i před řadou překážek. Patří mezi ně také podmínky, které si kladou ochránci přírody, památkáři či místní úřady. Operátoři tak musejí hledat...
Majitelé iPhonů aktuálně mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS 26.3. Obsahuje hlavně opravy chyb, ale také jednu novou funkci, kterou Apple musel přidat, i když by to nejradši nedělal. Nově...
Letos si dal Samsung s novou řadou Galaxy S26 načas. Loni a předloni ukázal novou řadu S rekordně brzy – ještě v lednu. Letos premiéru Samsung posunul až na konec února. Odehraje se v USA, přímý...