Panika okolo nových iPhonů byla možná zbytečná. Změna bude jen částečná

Jan Matura
Médii v posledních dnech, tedy už velmi krátce před premiérou nových iPhonů, proběhla zpráva, která některé zájemce o novinku vyděsila. Všechny iPhony 17 podle této zprávy měly přijít o fyzický slot na SIM. Jenže to možná nebude tak horké.
Makety s barvami chystaných iPhonů

Makety s barvami chystaných iPhonů | foto: Sonny Dickson

Apple Event září 2025
Makety s barvami chystaných iPhonů
Maketa iPhonu 17 Pro Max
Maketa iPhonu 17 Pro Max
Nové iPhony 17 představí Apple v úterý 9. září od 19:00 středoevropského času. Redakce iDNES.cz z této akce připraví tradiční online zpravodajství a přinese všechny podstatné informace. Třeba tu, jestli budou mít v Evropě prodávané modely fyzický slot na SIM.

To je totiž věc, která se v rámci posledních úniků před premiérou řeší po celém světě. Přitom se změna má týkat jen evropského trhu, kde doposud všechny iPhony mají fyzický slot na hlavní SIM, druhou je možné použít jen jako eSIM. Naopak v USA už několik let mají všechny iPhony jen eSIM, fyzickou kartu do nich vložit nelze. A naopak v Číně nejsou eSIM podporované a na tamním trhu prodávané iPhony mají slot na dvě fyzické SIM.

S ohledem na to, že v USA už fyzickou SIM po několik generací do iPhonů vložit nelze, tak by taková změna i na evropském trhu dávala smysl. Operátoři eSIM (včetně těch pro Apple produkty) nabízí a dost zákazníků je používá. Třeba jejich trochu jinou verzi pro LTE varianty hodinek Applu. A samozřejmě se eSIM hojně používají i u jiných značek a velmi rozšířené jsou dnes u cestovatelských SIM.

Jenže pro mnohé zákazníky by změna SIM mohla být komplikací, přestože to v principu složité není. I proto se k této změně hodně zákazníků na internetu postavilo negativně.

O změnu SIM si zákazník musí požádat u svého operátora, respektive v jeho samoobsluze. Samotná změna by pak měla proběhnout rychle. Ale je to prostě něco jiného, než vzít píchátko, vystrčit šuplíček ve starém telefonu a vyjmout z něj SIM, kterou stejným procesem vložíme do nového přístroje.

Vodafone nedávno spustil službu eSIM Transfer, která v podstatě SIM včetně fyzické přenese do nového zařízení jako když přenáší aplikace. Má to však háček, zatím to funguje jen u přístrojů s Androidem a navíc jen u vybraných modelů Samsungu a Googlu (Pixely).

Podle webu MacRumors by již měli školením o eSIM procházet všichni pracovníci autorizovaných prodejců Applu v Evropě. Jenže další a novější úniky hovoří o tom, že o fyzický slot na SIM nakonec přijde jen jeden model a to supertenký iPhone 17 Air. Do jeho tenkého těla by se totiž, podle některých zdrojů, slot nevešel nebo by to byla zbytečná komplikace. Na druhou stranu, telefon se zřejmě bude nabízet i v Číně a tam slot bude muset mít. Takže důvod může být ještě jiný.

Zbylé tři novinky Applu, tedy iPhony 17, 17 Pro a 17 Pro Max by si měly zachovat fyzický slot na SIM. Ale se stoprocentní jistotou se to dozvíme až v úterý 9. září večer.

