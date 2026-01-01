Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s charakteristickým širokým modulem pro fotoaparáty i oranžovou barvou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Pokud máte pocit, že vidíte nový iPhone 17 Pro, nejspíše vám na telefonu chybí charakteristické nakousnuté jablíčko. To proto, že jde ve skutečnosti o napodobeninu od značky Oukitel.
Ani toto není nový iPhone, charakteristický design si do svého portfolia modelů zařadila i značka Fossibot.
Dokonce ani toto není nový iPhone, tentokrát sledujete model od značky Coolpad, která kdysi dokonce i působila na českém trhu.
A ani zde nevidíte na fotce nový iPhone, ale napodobeninu od značky Hotwav. Trend je jasný. Kdo nemá napodobeninu nového iPhonu, jako by nebyl.
Pojďme si je projít postupně. Prakticky u žádného modelu jsme na stáncích výrobců nedostali moc informací, popisky telefonů často neodpovídaly realitě, nebo je pro jistotu výrobce ani neměl k dispozici. Možná proto, že je každému jasné, jak moc je okopírovaný design šikmá plocha.
Výrobce Oukitel například tento kousek prezentoval jako model C15, jenže podle parametrů by mělo jít o mikro telefon, což ve skutečnosti určitě nebyl.
Podle informací, které jsme tak museli vydolovat z nastavení telefonu, má HD+ displej a pohání jej jeden ze slabších procesorů značky MediaTek.
Ačkoliv jsou na zádech telefonu tři foťáky, ihned nám bylo jasné, že funkční je pouze jeden. Rozhraní fotoaparátu totiž nenabízelo žádnou možnost obraz přibližovat či oddalovat.
Ovšem pozor, model značky Oukitel přeci jen umí něco, co iPhone 17 Pro ne: připojit jde sluchátkový konektor.
Značka Oukitel nicméně na českém trhu nepůsobí, takže pro její model se musíte vypravit na čínská tržiště typu Aliexpress.
Značku Coolpad si dokonce můžete pamatovat i z dob, kdy se běžně prodávala na českém trhu. Od té doby se ale smrskla na malý stánek v zadní části veletrhu techniky, kde najdete spíše makety než funkční telefony.
Tento model byl sice funkční, nedozvěděli jsme se však ani jméno, ani cenu. A to přesto, že výrobce se kasal, že vše co vidíme na stánku, se do pár měsíců bude prodávat i na globálních trzích.
Displej této napodobeniny iPhonu nás až nepříjemně překvapil, takto tlusté rámečky nad a pod displejem jsme viděli naposledy už před mnoha lety.
Ani zbytek výbavy nestojí za řeč, fotoaparát je zde pouze jeden (byť to opět vypadá, že jsou tři) a po stránce výkonu také není o co stát.
Coolpad měl sice na stánku i další napodobeniny (třeba tenkého samsungu), tato však vypadala suverénně nejhůře.
I Coolpad ale ve skutečnosti ještě nezklamal tolik jako další napodobenina na stánku výrobce Fossibot. Ačkoliv ji výrobce ukazoval, šlo o maketu.
I zde jsme slyšeli pouze vysvětlení, že se na mobilu stále ještě pracuje a dostupný bude až později.
Když už někdo ukazuje makety, tak se má alespoň přesvědčit o tom, že jsou dostatečně kvalitní. Obouchané rohy modulu s fotoaparáty v nás však moc naděje nevyvolaly.
Naopak nejrozmanitější nabídka napodobenin na nás čekala na stánku výrobce Hotwav. Jeho modely měly dokonce vedle chtěné oranžové i další barvy a vzorky fungovaly.
Docela okatě tento model výrobce Hotwav pojmenoval jako A17 Pro Max.
Telefon používá v našich končinách dosud neznáme mobilní čipy značky ASR, což je nepřekvapivě čínský výrobce levných čipů.
Displej modelu A17 Pro Max není moc atraktivní, jde o HD+ panel se standardní 60Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 400 nitů.
Telefon má skromnou paměťovou konfiguraci 4/128 GB, kterou lze však alespoň rozšířit o paměťovou kartu.
Tři zadní foťáky skrývají pouze jeden funkční, a to hlavní kamerku s rozlišením 13 Mpix.
Jen baterie je alespoň docela obstojná, má kapacitu 5 160 mAh. Nabíjení s maximálním výkonem 10 W ovšem neohromí.
Zbytek výbavy pak čítá třeba boční čtečku otisků prstů nebo operační systém Android 15.
Opravdový vtip na závěr je pak cena tohoto zařízení, které podle oficiálních stránek výrobce vyjde na 870 eur, tedy asi 21 tisíc korun.
