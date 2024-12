Opravdu bude nový iPhone vypadat takto? Lidem se tomu nechce věřit

Promění se příští iPhony opravdu až takto razantně? Čínské zdroje z dodavatelských řetězců tvrdí, že již znají podobu kovového rámečku, který bude obepínat tělo modelu iPhone 17 Pro. A pokud jste si mysleli, že se Apple u těchto telefonů už několik let bojí udělat větší designovou změnu, údajný nový vzhled vás zaskočí.

Podle všeho by totiž příští iPhone série Pro vyrovnal všechny fotoaparáty vodorovně vedle sebe a začal připomínat konkurenční pixely od Googlu, které takovýto design zadních fotoaparátů již využívají několik let. Apple však podle všeho má k takovému designu svůj důvod, a to k lepšímu zaznamenávání prostorového 3D videa, které je třeba natáčet vícero fotoaparáty současně.

Na základě této fotografie, u které je vlastně až s podivem, jak je kvalitní a dobře nasvícená, již vznikly nákresy možné podoby příštího iPhonu. Je ovšem stále možné, že tyto informace jsou chybné nebo že se netýkají modelu řady Pro, ale spekulované nové varianty Air (či Slim), která má být na poměry zařízení od Applu rekordně tenká.

Dočkáme se opravdu v příštím roce takto zásadní designové změny? Ruku na srdce, Apple už to docela potřebuje, jelikož jeho design prémiových modelů se zdá být už docela okoukaný. Na druhou stranu je to ovšem risk, jak takovou novinku přijmou uživatelé a zda nepřijde výsměch konkurence právě třeba od Googlu, pro jehož pixely je aktuálně zadní proužek s fotoaparáty tak typický.

Mnoho uživatelů na internetu však již nyní vyjadřuje svou skepsi nad tímto designem. V komentářích pod tímto nákresem novinek už lidé prohlašují, že si „iPhone ve formě pixelu“ nekoupí nebo prostě nevěří, že by Apple vůbec na takovýto vzhled mobilu přistoupil.