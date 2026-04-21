Mise Artemis II je už úspěšně zpátky na Zemi. Čtyřčlenná posádka v rámci mise obletěla v lodi Orion Měsíc a stala se dalším úspěšným krokem ke snaze americké agentury NASA vrátit lidi na Měsíc. Vedle profesionální výbavy byl každý člen posádky vybavený i iPhonem 17 Pro Max.
Přístroje dodala NASA a před cestou je důkladně otestovala. Ale byly to standardní přístroje a na akci se samotný Apple nijak nepodílel. Proč NASA vybrala zrovna iPhony, má v USA snadné vysvětlení. Na konci loňského roku držely iPhony 69 procent amerického trhu. Samsung jako dvojka má jen 13 procent (jeho podíl setrvale klesá) a jediné další dvě relevantní značky jsou Motorola a Google. iPhone je tak v USA v podstatě synonymem pro smartphone.
Už v rámci průběhu mise se na veřejnost dostaly první fotografie z vesmírné lodi, které posádka pořídila svými iPhony. A byly to jak fantastické fotky Země, tak i nezbytná selfíčka z paluby lodi. Nyní pak velitel mise Reid Wiseman na svém účtu na síti X ukázal video pořízené iPhonem.
Je to syrová a neupravovaná nahrávka, takže první sekundy je obraz rozostřený. Ale pak začíná čirá nádhera. Ve videu pořízeném na výšku totiž zapadá Země za Měsíc. Globálně jsou populární videa se západem slunce, tu nad mořem, tu nad městy a podobně. Ale pohled na zapadající Zemi za Měsíc, to každý mít nemůže.
Ve videu je poměrně dobře vidět povrch Měsíce, naopak Země rozhodně není tak zaostřená a detailní, jako na některých fotografiích, které posádka pořídila a zveřejnila. Autor, astronaut Reid Wiesman u videa dodává, že je pořízené na osminásobný zoom, který podle jeho mínění zhruba odpovídá tomu, jak na místě scénu vnímalo lidské oko.
Ve zvuku videa je slyšet cvakání závěrky fotoaparátu Nikon s 400mm objektivem, který držela astronautka Christina Kochová. Autor vyzdvihuje výhodu iPhonu, který měl u sebe a mohl krátký moment rychle zaznamenat. Což je vlastně celkově velká přednost foťáků v mobilech. Máme je neustále u sebe a kdykoliv můžeme fotit. Teď už i ve vesmíru.
Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce
Mise Artemis II nebyla prvním případem, kdy se iPhone dostal do vesmíru, ale poprvé byl vybavením každého člena posádky. Připojení na internet astronauti neměli a nesměli používat ani bluetooth. Vedle focení telefon posloužil i jako zrcátko při holení.