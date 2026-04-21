Tuto vesmírnou nádheru natočil na iPhone a teď sbírá tisíce lajků

Jan Matura
  9:49
Syrové video, které je na začátku rozostřené. A právě proto je fascinující, co lze zachytit obyčejným iPhonem. Vlastně je to důkaz, že až se někdy dostanete do vesmíru, tak si sebou vezměte smartphone. Uděláte s ním parádní fotky a videa, které vám olajkuje celý svět.
Astronaut NASA a velitel Artemis II Reid Wiseman se během cesty k Měsíci divá z jednoho z hlavních oken kabiny kosmické lodi Orion na Zemi. Snímek byl pořízen iPhonem 17 Pro Max. | foto: NASA

Mise Artemis II je už úspěšně zpátky na Zemi. Čtyřčlenná posádka v rámci mise obletěla v lodi Orion Měsíc a stala se dalším úspěšným krokem ke snaze americké agentury NASA vrátit lidi na Měsíc. Vedle profesionální výbavy byl každý člen posádky vybavený i iPhonem 17 Pro Max.

Astronaut NASA a velitel Artemis II Reid Wiseman se během cesty k Měsíci divá z jednoho z hlavních oken kabiny kosmické lodi Orion na Zemi. Snímek byl pořízen iPhonem 17 Pro Max.
Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a Jeremy Hansen) mise Artemis II pořízené iPhonem 17 Pro Max
Astronaut NASA a velitel Artemis II Reid Wiseman se během cesty k Měsíci divá z jednoho z hlavních oken kabiny kosmické lodi Orion na Zemi. Snímek byl pořízen iPhonem 17 Pro Max.
Skupinové selfie posádky (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a Jeremy Hansen) mise Artemis II pořízené iPhonem 17 Pro Max
Přístroje dodala NASA a před cestou je důkladně otestovala. Ale byly to standardní přístroje a na akci se samotný Apple nijak nepodílel. Proč NASA vybrala zrovna iPhony, má v USA snadné vysvětlení. Na konci loňského roku držely iPhony 69 procent amerického trhu. Samsung jako dvojka má jen 13 procent (jeho podíl setrvale klesá) a jediné další dvě relevantní značky jsou Motorola a Google. iPhone je tak v USA v podstatě synonymem pro smartphone.

Už v rámci průběhu mise se na veřejnost dostaly první fotografie z vesmírné lodi, které posádka pořídila svými iPhony. A byly to jak fantastické fotky Země, tak i nezbytná selfíčka z paluby lodi. Nyní pak velitel mise Reid Wiseman na svém účtu na síti X ukázal video pořízené iPhonem.

Je to syrová a neupravovaná nahrávka, takže první sekundy je obraz rozostřený. Ale pak začíná čirá nádhera. Ve videu pořízeném na výšku totiž zapadá Země za Měsíc. Globálně jsou populární videa se západem slunce, tu nad mořem, tu nad městy a podobně. Ale pohled na zapadající Zemi za Měsíc, to každý mít nemůže.

Ve videu je poměrně dobře vidět povrch Měsíce, naopak Země rozhodně není tak zaostřená a detailní, jako na některých fotografiích, které posádka pořídila a zveřejnila. Autor, astronaut Reid Wiesman u videa dodává, že je pořízené na osminásobný zoom, který podle jeho mínění zhruba odpovídá tomu, jak na místě scénu vnímalo lidské oko.

Ve zvuku videa je slyšet cvakání závěrky fotoaparátu Nikon s 400mm objektivem, který držela astronautka Christina Kochová. Autor vyzdvihuje výhodu iPhonu, který měl u sebe a mohl krátký moment rychle zaznamenat. Což je vlastně celkově velká přednost foťáků v mobilech. Máme je neustále u sebe a kdykoliv můžeme fotit. Teď už i ve vesmíru.

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Mise Artemis II nebyla prvním případem, kdy se iPhone dostal do vesmíru, ale poprvé byl vybavením každého člena posádky. Připojení na internet astronauti neměli a nesměli používat ani bluetooth. Vedle focení telefon posloužil i jako zrcátko při holení.

Nejčtenější

Za pár korun slibují na Aliexpressu vylepšení foťáku. Vyzkoušeli jsme to

Přídavné teleobjektivy pro smartphone

Vzhledem k tomu, že dražší foťáky mobilů se každý rok zlepšují ve schopnostech optického i digitálního zoomu, napadlo nás vyzkoušet, jak takového efektu docílit levně pomocí příslušenství z čínských...

Tak velká sleva u iPhonů je hodně zvláštní. Může z toho být nákup roku

Apple iPhone Air a iPhone XS Max

Donedávna platilo, že Apple v aktuálním životním cyklu slevy na iPhony nedává. V posledních letech se obvykle v polovině cyklu na drobné slevy dostalo, ale málokdy přes deset procent z původní ceny....

Speciální iPhony k 50. výročí Applu jsou poněkud kýčovité. Cena překvapí

Společnost Caviar představila u příležitosti 50. výročí Applu luxusní edici...

Apple oslavil 1. dubna půlstoletí své existence a luxusní značka Caviar u této příležitosti představila novou kolekci věnovanou tomuto historickému milníku. Zahrnuje tradičně modely určené hlavně pro...

Rozhodli se, že nebudou dělat obyčejné věci. Celý byznys jim zkrachoval

LG Wing

Historie mobilních zařízení značky LG je plná podivných smartphonů, které ve výsledku nejspíš přispěly k pádu celé mobilní divize této společnosti. Nyní se na veřejnosti objevil poslední dosud...

V mobilu jste je měli také. Osvěžte si paměť, jak vypadaly staré aplikace

Ilustrační snímek

Facebook, Instagram, WhatsApp a další. Tyto aplikace nejspíš používáte každý den už mnoho let. A možná vám bude připadat zvláštní, že už třeba před patnácti lety jste mohli mít ty samé aplikace na...

Tuto vesmírnou nádheru natočil na iPhone a teď sbírá tisíce lajků

Astronaut NASA a velitel Artemis II Reid Wiseman se během cesty k Měsíci divá z...

Syrové video, které je na začátku rozostřené. A právě proto je fascinující, co lze zachytit obyčejným iPhonem. Vlastně je to důkaz, že až se někdy dostanete do vesmíru, tak si sebou vezměte...

21. dubna 2026  9:49

Za falešnou stěnou ukrývali kradené mobily. Policie zveřejnila video z razie

Policisté při razii v obchodě s potravinami v severozápadní části Londýna...

Policisté v Londýně pokračují v potírání kriminality spojené s krádežemi smartphonů. V rámci týdenní koordinované akce tak třeba v jednom z obchodů s potravinami v severozápadní části Londýna...

21. dubna 2026

Tak velká sleva u iPhonů je hodně zvláštní. Může z toho být nákup roku

Apple iPhone Air a iPhone XS Max

Donedávna platilo, že Apple v aktuálním životním cyklu slevy na iPhony nedává. V posledních letech se obvykle v polovině cyklu na drobné slevy dostalo, ale málokdy přes deset procent z původní ceny....

20. dubna 2026  11:43

Lidl chce být operátorem. Na poli virtuálů ovšem nováčkem není

Ilustrační snímek

Obchodní řetězec Lidl plánuje rozšířit své působení na mobilních trzích. Není to pro něj neprobádaná oblast, na některých evropských trzích už coby virtuální operátor působí, a to i víc než deset...

20. dubna 2026  7:02

Z tohoto samsungu lidé šíleli, připadal jim úplně nesmyslný

Samsung Galaxy Note 2011

Všeobecně se za praotce moderního smartphonu bere první iPhone. Což je bezesporu pravda, ale velmi výrazný vliv na podobu telefonů musíme připsat i jednomu modelu od Samsungu. A není to nic z řady S....

20. dubna 2026

Klíčový model je lepší, ale také dost drahý. Test Samsungu Galaxy A57

Samsung Galaxy A57

Obvyklá generační obměna klíčového „áčka“ od Samsungu je letos prakticky bez překvapení. Výrobce vedle povinné obměny čipu vylepšil pár drobností, spoustu prvků nechal úplně stejných a bohužel zvýšil...

19. dubna 2026

Když chcete teleobjektiv a nechcete příslušenství z Číny. Ceny vás překvapí

CMF Phone 2 Pro

Pokud toužíte po smartphonu s teleobjektivem, tak máte v podstatě dvě možnosti. Buď si vyberete přístroj, který výrobce teleobjektivem vybavil a nebo si můžete pořídit přídavný objektiv čínské...

18. dubna 2026

Rozhodli se, že nebudou dělat obyčejné věci. Celý byznys jim zkrachoval

LG Wing

Historie mobilních zařízení značky LG je plná podivných smartphonů, které ve výsledku nejspíš přispěly k pádu celé mobilní divize této společnosti. Nyní se na veřejnosti objevil poslední dosud...

17. dubna 2026

Našli jsme tarif za hubičku. Něco však musíte obětovat

Premium
ilustrační snímek

Čím víc dat, tím lépe. Nejlépe ta neomezená. Která si však operátoři nechají zaplatit, výše měsíčních paušálů v lepším případě šplhá do vyšších stokorun. Ti, co se nechtějí nijak omezovat, musejí...

16. dubna 2026

V mobilu jste je měli také. Osvěžte si paměť, jak vypadaly staré aplikace

Ilustrační snímek

Facebook, Instagram, WhatsApp a další. Tyto aplikace nejspíš používáte každý den už mnoho let. A možná vám bude připadat zvláštní, že už třeba před patnácti lety jste mohli mít ty samé aplikace na...

16. dubna 2026

Speciální iPhony k 50. výročí Applu jsou poněkud kýčovité. Cena překvapí

Společnost Caviar představila u příležitosti 50. výročí Applu luxusní edici...

Apple oslavil 1. dubna půlstoletí své existence a luxusní značka Caviar u této příležitosti představila novou kolekci věnovanou tomuto historickému milníku. Zahrnuje tradičně modely určené hlavně pro...

15. dubna 2026

Za pár korun slibují na Aliexpressu vylepšení foťáku. Vyzkoušeli jsme to

Přídavné teleobjektivy pro smartphone

Vzhledem k tomu, že dražší foťáky mobilů se každý rok zlepšují ve schopnostech optického i digitálního zoomu, napadlo nás vyzkoušet, jak takového efektu docílit levně pomocí příslušenství z čínských...

14. dubna 2026

