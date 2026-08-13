Situace na trhu je jasná, spotřební elektronika, kde je operační a uživatelská paměť v míře větší než zanedbatelné, bude zdražovat. Zdražují totiž paměti, protože výrobní kapacity vysávají budovaná datacentra pro umělou inteligenci. Ta potřebují specifické paměti, ale výrobci pak nemají kapacitu na ty ze spotřební elektroniky. Vše zdražuje.
Apple tomuto trendu odolával ze všech významných výrobců nejdéle, ale už v červnu zdražil počítače a tablety. Mobily zatím nechal být, podle analytiků nechtěl měnit ceny během životního cyklu aktuálních modelů. A ten tradičně trvá až do září. Dnes je téměř jisté, že se zdražovat bude, jen je otázka, kdy to bude a o kolik. Některé predikce jsou dost děsivé.
Apple zdražování přímo avizoval a iPhony se mu nevyhnou. O kolik, je však otázkou.