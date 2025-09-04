Na konferenci v úterý 9. září uvidíme oficiálně poprvé smartphonové novinky od Applu. Jenže příslušenství k nim jsme měli v rukou už nyní, v úvodu veletrhu IFA v Berlíně, kam se tradičně dostaví celá řada výrobců krytů, tvrzených skel, nabíječek a dalších doplňků. Není to poprvé, co jsme tu měli možnost dopředu příslušenství spatřit, a asi ani naposledy, jelikož veletrh vždy probíhá v těsné blízkosti konference Applu.
Nejvíce detailní pohled na novinky jsme viděli na stánku české společnosti Epico (k vidění byly nicméně i na stáncích Fixed či Panzer Glass), která nám na neveřejném setkání ukázala portfolio krytů na nové iPhony. A co víc, dokonce jsme si mohli prohlédnout i makety novinek, které do krytů krásně zapadaly. Dá se tak říci, že až na drobné detaily, které jsou stále v rukou Applu, je design novinek víceméně jasný.
Kryty na připravované iPhony 17 (makety) od společnosti Epico
Potvrdili jsme si, že Apple se skutečně chystá udělat několik změn v portfoliu. Dočkáme se tak nového tenkého iPhonu 17, zřejmě s přívlastkem Air (byť se to ještě může změnit), který i v krytu působil příjemně tence. Není to však už takový šok držet v ruce opravdu tenký mobil (resp. jeho maketu), když už na trhu model s podobně štíhlým tělem má například Samsung.
Dále jsme viděli také kryt a maketu iPhonu 17 Pro, který má mít zásadní změnu v designu – modul s fotoaparáty má být výrazně širší. Právě to rovněž kryty na stáncích jednotlivých výrobců potvrzovaly, všechny měly připravené velké „okno“ na zádech, kam se modul musí vejít. Přesvědčte se sami v naší obsáhlé galerii fotografií.
Nyní už v podstatě zbývá jen počkat několik dní na konferenci Applu, kde už bude definitivně jasno, nicméně pokud se těšíte na nový tenký model nebo proměnu designu lepších Pro verzí, můžete si být novinkami zase o něco jistější.