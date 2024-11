V této zemi jsou iPhony 16 nelegální. Do problémů se mohou dostat i turisté

Nesplněné investiční závazky Applu v Indonésii přiměly tamní vládu k zákazu prodeje nejnovějších iPhonů i dalších jeho zářijových novinek. Jejich použití v této asijské zemi je tak v současnosti nelegální, dotknout se to může i turistů. Apple ve snaze tento zákaz zrušit přišel s návrhem milionových investic do výroby dalších produktů

Apple podle indonéské vlády nedodržuje místní předpisy zaměřené na podporu domácího průmyslu. Podle agentury Reuters Indonésie vyžaduje, aby určité smartphony prodávané na jejím domácím trhu obsahovaly alespoň 40 % dílů vyrobených místně. Mluvčí indonéského ministerstva průmyslu Febri Hendri Antoni Arief informoval, že iPhone 16 tento požadavek nesplnil.

Podle ministra průmyslu Aguse Gumiwanga Kartasasmity se americký technologický gigant zavázal investovat v Indonésii prostřednictvím čtyř výzkumných a vývojových zařízení celkem 1,71 bilionu indonéských rupií (2,5 miliardy korun). Svůj závazek však nesplnil, ve skutečnosti investoval totiž pouze 1,48 bilionu indonéských rupií (necelé 2,2 miliardy korun). Právě kvůli nesplněnému investičnímu závazku místní vláda už koncem října rozhodla, že se v Indonésii nesmí prodávat importované iPhony.

Vyjma toho, že se vztahuje i na všechny ostatní zářijové novinky Applu, tedy například i hodinky Watch Series 10, je zákaz v jednom ohledu bizarní. Netýká se totiž pouze místních občanů. Podle ministra Kartasasmity je za „nelegální“ v současnosti považován jakýkoli iPhone 16 provozovaný v rámci indonéských hranic. Tedy i ten v rukách turistů. List The Economic Times informoval, že ministr kromě výzvy, aby lidé nejnovější iPhone nekupovali v zahraničí, vyzval totiž i k nahlášení jakéhokoli iPhonu 16 používaného na indonéském území.

Podle portálu South China Morning Post Apple usiluje o zrušení výše zmíněného zákazu, společnost měla indonéskému ministerstvu průmyslu navrhnout investici ve výši 10 milionů dolarů (232 milionů korun). Ta by podle zasvěcených zdrojů měla mířit do továrny v Bandungu, v níž by se následně mělo vyrábět příslušenství a komponenty pro zařízení Applu. Stejně jako většina jiných nadnárodních společností působících v Indonésii nemá ani Apple v této asijské zemi žádné vlastní továrny, na výrobě komponentů a zařízení spolupracuje s místními společnostmi.

South China Morning Post dodává, že navrhovaná investice je pro Apple relativně malou cenou za to, že tím získá volný přístup k přibližně 278 milionům indonéských spotřebitelů, kdy více než polovina z nich jsou technicky zdatní lidé ve věku do 44 let. Zároveň však podotýká, že Indonésie svým striktním postojem, jehož cílem je posílit místní výrobu ve snaze chránit domácí průmysl, riskuje, že odradí jiné společnosti. A to zejména ty, které se rozhodly stáhnout z Číny a hledají nové místo působení.

Jen pár dní po zákazu prodeje iPhonů 16 a dalších letošních novinek Applu zakázala indonéská vláda ze stejného důvodu také prodej smartphonů vyrobených společnosti Alphabet, tedy mateřskou společností Googlu. Konkrétně jde tedy o smartphony Google Pixel. Společnost se však nechala slyšet, že v současnosti nejsou pixely v Indonésii oficiálně distribuovány.

Mluvčí indonéského ministerstva průmyslu nicméně v obou případech shodně upřesnil, že lidé si telefony, které nelze kvůli aktuálním zákazům v Indonésii koupit, mohou zakoupit v zámoří. Tedy pokud zaplatí nezbytné daně. Zároveň však v případě telefonů od Googlu dodal, že vláda zváží deaktivaci nezákonně prodávaných telefonů.