Apple obmění barevnou paletu. Takto by mohly vypadat nové iPhony

Na nové iPhony řady 15 už nebudeme muset čekat dlouho. Apple již nahlásil na úterý 12. září tiskovou konferenci, na které novinky odhalí. Už teď si však můžeme prohlédnout jejich chystané barevné varianty, které zveřejnil server 9to5mac s odkazem na interní zdroje ve firmě. Grafické návrhy jsou rovněž od tohoto serveru, nejde tak o skutečné podoby novinek.

Barevná paleta na obrázcích by každopádně měla odpovídat tomu, co si na nás americká značka chystá. Jak už víme, Apple i tentokrát zachová dvojice levnějších a dražších modelů, které se budou lišit nejenom výbavou, ale právě i výběrem barevných variant.

Modely iPhone 15 a 15 Plus budou podle zdrojů serveru 9to5mac dostupné v žluté, růžové, modré, zelené a černé. Oproti současné sestavě v podobě iPhonů 14 a 14 Plus by tak zmizela bílá, tradiční červená (Product RED) a fialová (která byla do sestavy ovšem přidána až později), tyto barvy by vystřídala růžová a zelená.

Moc se nám nicméně nezdá, že by Apple skutečně vyškrtl zmíněnou červenou. Společnosti totiž z prodejů této barevné varianty už nějakou dobu podporuje Globální fond na boj proti AIDS a covidu-19.

Sestava modelů 15 Pro a Pro Max pak nově nabídne čtyři barevné varianty: stříbrnou, šedou, modrou a černou. Modrá a šedá by tak střídaly loňské fialové a zlaté barevné verze:

Jsou vám grafické rendery málo? Na internetu už kolují i fotografie maket nových iPhonů ve všech barvách: