Nový samsung, nebo iPhone? Srovnali jsme konkurenční novinky

Asi nemá smysl chodit okolo horké kaše a rovnou na úvod se hodí přiznat, že telefony Applu a Samsungu jsou i přes podobnou cenovou kategorii a také typ zařízení vlastně dvěma odlišnými světy. V minulosti se mnohokrát snažil jeden druhému přetáhnout zákazníky, ovšem ve výsledku se ti s preferencí jednoho týmu u něj povětšinou drží. Je to téma staré jako celý smartphonový svět: applisté a androidisté.

Přesto tu zkrátka podobnosti jsou a ti, kteří si stranu ještě nevybrali, se možná mohou nad výběrem nového samsungu nebo iPhonu pozastavit. Rozdílů je vyjma samotného systému celá řada. Už třeba jen složením nabídky: Apple má čtyři špičkové modely a Samsung tři. Vzájemně se však protínají pouze dvěma z nich.

Apple má už nějakou dobu nabídku rozdělenou na „standardní“ a „Pro“ verze, přičemž pouze iPhony Pro jsou onou úplnou špičkou. Standardní verze mají trochu osekanou výbavu a v kontextu androidí konkurence je to vlastně už spíše taková vyšší střední třída. Obzvlášť v kontextu toho, když loni ani iPhony 14 a 14 Plus nedostaly novější procesor.

Samsung to má naopak, ten svou vyšší střední třídu označuje jako Galaxy A. Ve špičkové sérii Galaxy S má i letos tři modely, přičemž základní a „plusko“ odpovídají právě asi nejblíže dvěma aktuálním iPhonům série Pro. Třetím modelem je varianta s přídomkem Ultra, ke které zase nemá Apple svého konkurenta. Letos se to sice podle dosavadních informací může konečně změnit, jenže na potvrzení těchto spekulaci si budeme muset počkat až na konec léta.

Už podle aktuální nabídky stojí iPhony 14 a 14 Plus moc nízko a Samsung Galaxy S23 Ultra zase moc vysoko, hlavní bod konfliktu je tedy mezi modely S23/23+ a iPhonem 14 Pro a 14 Pro Max. Pojďme se nejprve podívat, jak si telefony stojí proti sobě co se papírových specifikací týče.

Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Rozměry 70,9 × 146,3 × 7,6 mm 76,2 × 157,8 × 7,6 mm 71,5 × 147,5 × 7,9 mm 77,6 × 160,7 × 7,9 mm Hmotnost 168 g 196 g 206 g 240 g Úhlopříčka displeje 6,1 palce 6,6 palce 6,1 palce 6,7 palce Rozlišení displeje 1 080 × 2 340 pixelů 1 080 × 2 340 pixelů 1 179 × 2 556 pixelů 1 290 × 2 796 pixelů Obnovovací frekvence 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Procesor Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Operační paměť 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB Úložiště 128/256 GB 256/512 GB 128/256/512 GB/1 TB 128/256/512 GB/1 TB Hlavní fotoaparát 50 Mpix, f/1,8, OIS* 50 Mpix, f/1,8, OIS* 48 Mpix, f/1,8, OIS* 48 Mpix, f/1,8, OIS* Telefoto senzor 10 Mpix, f/2,4, 3x zoom 10 Mpix, f/2,4, 3x zoom 12 Mpix, f/2,8, 3x zoom, OIS* 12 Mpix, f/2,8, 3x zoom, OIS* Širokoúhlý senzor 12 Mpix, f/2,2, 120˚ záběr 12 Mpix, f/2,2, 120˚ záběr 12 Mpix, f/2,2, 120˚ záběr 12 Mpix, f/2,2, 120˚ záběr Baterie 3 900 mAh 4 700 mAh 3 200 mAh 4 323 mAh Nabíjení 25W kabelem, bezdrátové i reverzní nabíjení 45W kabelem, bezdrátové i reverzní nabíjení 27W kabelem, bezdrátové nabíjení 27W kabelem, bezdrátové nabíjení Cena od 23 499 Kč od 29 999 Kč od 33 490 Kč od 36 990 Kč

*OIS = optická stabilizace obrazu

Z tabulkového srovnání konkurentů plyne především to, že tu tolik propastných rozdílů vlastně nakonec ani není. I tak se však dá odhalit celá řada menších detailů, na které by se každý potenciální zájemce měl zaměřit. Například si lze všimnout, že obě dvojice přímých konkurentů (Galaxy S23/iPhone 14 Pro a Galaxy S23+/iPhone 14 Pro Max) jsou podobně veliké telefony, přičemž Samsung vždy nabídne o trošku kompaktnější model. iPhony jsou pak výrazně těžší než samsungy.

Ani u displejů nenajdete žádné výraznější rozdíly. Všichni soupeři jsou osazeni kvalitními AMOLED/OLED panely s Full HD+ rozlišeními a obnovovací frekvencí až 120 Hz s možností ji variabilně měnit v závislosti na zobrazovaném obsahu. iPhony mají každopádně o dost širší průstřely displeje, jelikož se do nich musely vedle selfie kamerky schovat také potřebné senzory na odemykání pomocí rozpoznání obličeje. To umí samsungy také, jinak ovšem nabízejí i čtečku otisků prstů v displeji.

Výkon a operační paměť porovnávat asi nemá smysl, jelikož vzhledem k rozdílnému systému každý z konkurentů s možnostmi hardwaru nakládá úplně jinak, včetně samotné optimalizace. Stačí tedy podotknout, že v obou případech to jsou špičky aktuální čipové nabídky.

Naopak pokud chcete mít v telefonu co nejvíce místa pro data, tak to mají iPhony docela navrch. Samsung se sice letos polepšil a u varianty S23+ tentokrát nabízí vyšší 256/512GB verze, i tak ovšem na nabídku u Applu nestačí (tu dohnal pouze s modelem Ultra). U nejnovějších iPhonů si totiž můžete vybrat na široké škále od 128 GB až do 1 TB.

Papírové srovnání fotoaparátů také nevykazuje příliš odchylek. Čísla u širokoúhlých fotoaparátů jsou úplně stejná, u telefoto senzorů má iPhone navrch díky optické stabilizaci. Ani bitva hlavních senzorů nepoukazuje na jasného vítěze. Jenže to je jen teorie, jak skutečně konkurenti fotí, to si teprve v budoucnu vyzkoušíme.

Asi největší rozdíl přichází u baterie, kde třeba kapacita u modelu iPhone 14 Pro je opravdu malá i v porovnání s kompaktním Samsungem Galaxy S23. Jenže tady zase narážíme na fakt, že Apple nakládá s optimalizací výkonu a výdrže úplně jinak a dlouhodobě je výdrž iPhonů na jedno nabití skvělá, takže zde také nelze vyvozovat závěry jen čistě na základě kapacit. Pravdou nicméně je, že model Galaxy S23+ má akumulátor největší, a to s výraznou rezervou i oproti modelu iPhone 14 Pro Max.

Samsungy si rovněž odnášejí vítězství i v případě nabíjení, jelikož model Galaxy S23+ podporuje nejrychlejší nabíjení z vybraných modelů a navíc oba telefony umí nabíjet jiná zařízení i reverzně. To Apple zatím neumí, u svého bezdrátového nabíjení se zaměřuje především na funkci MagSafe s magnety pro připojení bezdrátové nabíječky (ale i jiného příslušenství).

Z výbavy, která se nám do tabulky nevešla, ještě zmíníme, že jak iPhony, tak samsungy podporují sítě 5G, jsou utěsněné proti vniknutí prachu a vody (certifikace IP68) a nabídnou stereoreproduktory.

Ve výsledku je pak dost zásadní také konečná cena, kde i přes drobné letošní zdražení má jasně navrch Samsung. Mezi menšími modely je už skutečně ohromný odstup 10 tisíc korun. Mezi většími je to pak sedm tisíc korun, ovšem musíme vzít v potaz fakt, že u Samsungu jde o 256GB variantu, kdežto u Applu jen o 128GB variantu. Androidí konkurence je zkrátka tradičně levnější.

To, po kterém telefonu sáhnout, je i tak spíše individuální rozhodnutí. U Applu se docela vyplatí pořizovat jej v případě, že jej mají také blízcí přátelé nebo rodina, jelikož si spolu zařízení lépe rozumí, stejně tak tomu je i u Samsungu. Telefony Applu jsou sice dražší, ovšem mají obvykle po roce používání vyšší hodnotu (pokud je chcete bazarově prodat) než zařízení Samsungu. Ten však k nákupům zase často nabízí zajímavé výkupové slevy či výhodné výměny starých zařízení za nové.