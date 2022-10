iPhony se Applu prodražují, vydělává na nich méně než v minulosti

Portál Nikkei Asia zanalyzoval náklady na součástky u letošního vrcholného modelu 14 Pro Max a porovnal je s náklady na předchozí modely Pro Max. Rozdíly jsou značné, podle portálu platí Apple za součástky meziročně zhruba o 20 procent víc. Celkové náklady u minulých modelů Pro Max se pohybovaly mezi 400 až 450 dolary, u toho letošního to je podle Nikkei Asia 501 dolarů.

To je značný nárůst, meziročně o 60 dolarů. Apple na některých trzích včetně hlavního v USA nezdražoval, takže z vrcholného modelu má menší zisk než u předchozí generace. Jinde zdražoval, a to včetně Česka a většiny Evropy, ale toto zdražení nemá kompenzovat výrobní náklady, jeho důvodem je letošní výrazný pokles směnných kurzů měn proti dolaru.

Pokles zisku však nemusí být tak výrazný, Apple mohl snížit ostatní náklady včetně kompletace, dopravy, obalů a tak dále. Konkrétní čísla však v tomto směru známá nejsou.

Náklady na součástky pro iPhone 14 Pro Max

Nikkei Asia uvádí, že největší růst nákladů na součástky se týká procesoru A16 Bionic. Ten pro Apple vyrábí společnost TSMC a jeden čip vyjde na 110 dolarů, což je 2,4krát více než u loňského čipu A15 Bionic. I to je zřejmě jeden z důvodů, proč Apple nový procesor vyráběný 4nm technologií použil jen u obou modelů Pro a zbylé iPhony 14 osadil loňským čipem. Přitom do minulé generace tradičně osazoval nový procesor do všech novinek a ještě letos na jaře dostal tehdy aktuální A15 Bionic i levný iPhnone SE.

Dražší jsou i další komponenty, portál zmiňuje třeba fotomoduly od Sony. Ale v jejich případě je celkový náklad mnohem menší, takže i při zdražení o 50 procent je jejich cena jen 15 dolarů.

Dlouhodobě se traduje, že veškerá elektronika je z Číny, a to včetně iPhonů. Jenže podíl čínských firem na nákladech součástek iPhonu Pro Max je podle Nikkei Asia docela zanedbatelný. Prim aktuálně hrají američtí dodavatelé následovaní těmi jihokorejskými. Pro čínské zbývá jen 3,8 procenta nákladů na součástky.

Náklady na součástky pro iPhone 14 Pro Max

Není v tom zahrnutá montáž, jež stále probíhá v Číně, ale Apple se rozhodl už před lety i tuto stránku výrazně diverzifikovat, takže část produkce nyní putuje do světa z indických továren a výrobní závody buduje i v dalších zemích Asie. Konkrétně modely Pro a Pro Max by však stále měly vycházet z továren v Číně.