Navrhují nevkusné a přeplácané mobily, teď však vymysleli ideální iPhone

Do představení již šestnácté generace iPhonu zbývá ještě něco málo přes čtvrt roku a přestože již panují poměrně „jasné“ představy, jak bude vybavena a jak bude vypadat, tak až do oficiálního představení se stále nabízí prostor k různým spekulacím. Stále tak mohou vznikat i různé designérské představy. Jako například ta od Caviaru, v níž je nadcházející iPhone více než jen smartphonem.

Výrobce luxusních smartphonů se inspiroval legendárním sloganem Think Different, který Apple použil poprvé v roce 1997 v minutovém reklamním spotu. Než se pustili do návrhu ideálního iPhonu 14, tak designéři prošli desítky tisíc komentářů od běžných uživatelů Applu a shromáždili veřejně dostupné patenty, které americký technologický gigant podal. Na základě získaných poznatků „vyvinuli“ telefon s novým designem a novými funkcemi. Pojmenovali jej iPhone 14 Pro Switch. A to ne jen tak náhodně.

Nejde totiž o obyčejný iPhone, na jaký jsou fanoušci Applu doposud zvyklí. Disponuje totiž hned třemi displeji a na iPhone i netradičním počtem ovládacích tlačítek. iPhone 14 Pro Switch je kombinací smartphonu a herní konzole. Na jeho pravém boku se nachází kloub, díky němuž lze horní část telefonu s displejem odklopit. Tím se zpřístupní jak druhý rozměrný displej umístěný z opačné strany části s hlavním displejem, tak herní ovládací tlačítka včetně dvou joysticků a touchpadu. Třetí displej plnící zejména funkci sekundárního displeje pro zobrazení notifikací se nachází na zádech telefonu vpravo od fotomodulu s pouhými dvěma snímači (hlavní snímač s rozlišením 48 Mpix), které nevyčnívají nad plochu zad.

Designéři ruské společnosti nicméně při návrhu neobvyklého iPhonu zohlednili i nejčastější přání fanoušků Applu, mnozí z nich si přejí tělo bez konektorů a čelní plochu bez nevzhledného zářezu do displeje. Vyslyšeli zjevně i touhu po návratu čtečky otisků prstů Touch ID. U svého konceptu ji podle aktuálních trendů umístili pod displejovou vrstvu. Displej disponuje 120Hz obnovovací frekvencí. A nebyl by to Caviar, aby i u pouhého designového návrhu nepřidal něco extra. V tomto případě je to odolné tělo z titanu. Nejde si však nevšimnout i absence jednoho z ikonických ovládacích prvků. Tělo konceptu totiž postrádá tradiční přepínač zvonění/ztišení.

Slovíčko Switch v názvu je synonymem pro flexibilitu, kterou takovéto zařízení nabízí. Není jen telefonem, ale ani obyčejnou herní konzolí, kterou lze navíc propojit i s televizorem.

Stejně jako o vzezření netradičního iPhonu vytvořeného na základě patentů Applu a přání jeho fanoušků mají v Caviaru jasno i o potenciální prodejní ceně. Pokud by se takovéto zařízení mělo letos začít prodávat, pak za férovou cenu považují částku 1 299 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 30 tisíc korun. Za takovou sumu by byla k mání 128GB varianta. Vzhledem k cenám obvyklých iPhonů je to však ryzí utopie, pokud by Apple o podobném konceptu vůbec kdy uvažoval, pak by byl zajisté o poznání dražší než běžná provedení iPhonů.