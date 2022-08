Nové iPhony uvidíme už na začátku září, Apple spěchá

Pozvánka nese jen strohý slogan „v dálce“ (Far out) a logo firmy je zdánlivě poskládáno jako noční nebe. Může to značit třeba vylepšený fotoaparát iPhonů, a to jak po stránce nočního focení, tak třeba ještě lepší optický zoom. Nejčastější spekulací je však to, že hlavní fotoaparát nových iPhonů bude mít vyšší rozlišení (48 Mpix), a tedy zachytí i více detailů.

Datum 7. září je poměrně neobvyklé v tom, že tradičně byla konference Applu plánována až na druhé zářijové úterý, to letos připadá na 13. září. Apple se možná jen chce vyhnout nešťastné třináctce, možná chce ukrást pozornost evropskému veletrhu IFA, který se v tomto datu také koná. Nebo možná spěchá z úplně jiného důvodu.

Premiéra novinek se odehraje tradičně v auditoriu Steva Jobse v kalifornské centrále Applu. Zajímavé je také to, že od začátku pandemie v roce 2020 půjde o první velkou konferenci firmy, na které bude i publikum, a nepůjde tedy pouze o předtočený stream. Už letošní konference WWDC byla sice s účastí užšího publika, ovšem pouze venku, mimo auditorium.

Pokud vás zajímá, co všechno se předpokládá od nových iPhonů, náš přehledový text najdete zde. Ve zkratce má jít opět o čtveřici smartphonů, jen se vymění model mini za větší Max (či Plus) a prohloubí se rozdíly mezi levnějšími a dražšími modely, které budou mít novější čip, lepší fotoaparát a také konečně zmizí zastaralý výřez displeje.

Vedle iPhonů se také předpokládá i start nové série hodinek, Apple Watch Series 8. U nich má být velkou novinkou přítomnost senzoru schopného měřit tělesnou teplotu. Vedle standardního modelu má také dojít na vylepšenou levnější verzi Watch SE, a dokonce se hovoří i o odolném modelu pro sportovce.