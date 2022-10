Asi by se nic nestalo, kdyby je nepředstavil. Základní iPhony jsou propadák

iPhone 14 Plus jako jediný dorazil na trh oproti zbylým sourozencům s výrazným zpožděním. Prodej tohoto většího derivátu základního modelu byl zahájen v pátek 7. října, zatímco ostatní novinky jsou k dostání již od 16. září. Možná i to je důvod, proč „plusko“ nevzbudilo takový zájem, o jakém Apple patrně snil. Jenže nečekaně nízké prodeje trápí i základní iPhone 14.

Podle portálu MacRumors, který se odvolává na placený obsah portálu DigiTimes, obě novinky základní řady zastínilo nadšené přijetí dražších a lépe vybavených iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max. Podotýká, že pokud se tržní zájem o iPhony 14 a 14 Plus v blízké době nezvýší, tak již ve druhé polovině října by měl Apple přikročit k výraznému snížení objednávek dílů potřebných k jejich kompletaci i skladových zásob obou modelů.

Zdroje portálu DigiTimes v této souvislosti předpovídají, že celkové dodávky řady iPhone 14 budou v letošním roce pravděpodobně na přibližně stejné úrovni jako dodávky řady iPhone 13 za druhou polovinu loňského roku. Apple měl v plánu vyrobit ve druhé polovině letošního roku přibližně 90 milionů nových iPhonů, kvůli nízké poptávce by to však mohlo být až o 10 milionů kusů méně.

Nejsou to přitom první informace naznačující, že dvojice letošních základních iPhonů nesplňuje prodejní očekávání společnosti Apple. Krátce po uvedení základní novinky na trh o nevýrazné poptávce po iPhonech 14 a 14 Plus informoval i známý analytik Ming-Chi Kuo, podle něj si tyto novinky v předobjednávkách vedly hůře než v minulosti třetí generace iPhonu SE či model 13 mini. Kuo je přesvědčen, že dosavadní strategie Applu selhává. Analytik Ross Young ze společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) pak uvedl, že iPhony 14 a 14 Plus v případě jejich odprodeje ztrácí svou hodnotu dvakrát rychleji než loňská dvojice základních iPhonů (13 a 13 mini).

Že se základním „čtrnáctkám“ tržně nedaří, není až takové překvapení. Mezigeneračně totiž nepřinesly prakticky žádné výrazné vylepšení, pokud nebudeme brát v potaz onu změnu strategie Applu týkající se nabídky velikostních derivátů. iPhone 14 a 14 Plus totiž používají stejný procesor jako loňské „třináctky“, tedy A15 Bionic. Nový čip A16 Bionic je totiž určen pro dvojici vrcholných modelů. Ta jako jediná z letošní novinek přinesla zásadnější změnu čelní plochy, kdy roky kritizovaný výřez displeje nahradil dvojí průstřel, který je navíc softwarově maskován.

Nelze se tedy divit, že iPhony 14 Pro a 14 Pro Max se i navzdory vyšší ceně ve srovnání s dvojicí základních modelů těší vysoké poptávce. Podle MacRumors lze předpokládat, že Apple v souvislosti s aktuální situací přehodnotí výrobu a část jí přesune, aby posílil produkci poptávaných vrcholných modelů.

Kdyby tedy letos společnost představila pouze ony dva v hierarchii iPhonů výše stojící modely, tak by se sice mnozí nad touto změnou pozastavili, nicméně právě vzhledem k nízké poptávce po základních modelech by se zjevně nic až tak hrozného nestalo. Jak vidno, příznivci Applu patrně touží po skutečných inovacích, nikoliv po do pozlátka zabaleném „prošlém“ obsahu. A nalomit je zjevně nedokáže ani nová barva v nabídce (fialová).