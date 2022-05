Ceny iPhonů 13 se začínají hýbat. Některé verze jsou levnější až o 6 000 Kč

Apple nezlevňuje. To byla tradice dlouhá mnoho let. Na českém trhu se to změnilo loni, kdy tehdy aktuální řada 12 byla od jara do konce svého cyklu několikrát zlevněná. Nutno dodat, že u řady 12 byly původní české ceny relativně vysoké, část zlevnění tak bylo možné připsat silnější koruně.

Letos se situace opakuje s aktuální řadou iPhonů 13. Jenže jejich základní ceny byly výrazně nižší než u předchozí řady, takže se žádné zásadní zlevnění jako loni už neočekávalo. Jenže aktuálně lze ušetřit od 1 500 do více než 6 000 korun. Ovšem nikoliv plošně. Levnější jsou všechny verze modelů 13 a 13 mini, u luxusnějších variant Pro a Pro Max jsou naopak slevy jen výjimečné, a to na konkrétní kombinace paměti a barvy telefonu.

V každém případě zájemce o základní iPhony si nyní může telefon koupit výrazně levněji než před rokem a půl. Úplně nejlevnější model mini startoval v roce 2020 na částce 21 990 Kč. Nástupce iPhone 13 začínal v září 2021 na částce 19 990 Kč a nyní po slevě vyjde na 18 490 Kč. To je rozdíl 3 500 korun. Mnohem víc lze ušetřit u vrcholných paměťových variant. a to i přes 6 000 korun.

Stejně jako loni však iPhony za nižší ceny dostanete jen u obchodníků, samotný Apple je po celý životní cyklus nemění. Navíc i u obchodníků jsou slevy různé, platí to především u dražších variant. Ale základní verze iPhonů 13 a 13 mini pořídíte nyní se slevou od 18 490 Kč téměř všude.

Aktuální ceny iPhonů 13 a 13 mini, původní cena v závorce 128 GB 256 GB 512 GB iPhone 13 mini 18 490 Kč (19 990 Kč) 21 490 Kč (22 990 Kč) 23 990 Kč (29 990 Kč) iPhone 13 21 490 Kč (22 990 Kč) 24 490 Kč (25 990 Kč) 25 990 Kč (32 190 Kč)

Přestože ceny mnoha produktů aktuálně výrazně rostou, smartphonů se to zatím netýká, ač analytici nárůst cen do konce letošního roku predikují. Zatím však lze mnohé atraktivní modely zakoupit za historicky nejnižší ceny. Například skládací Samsung Galaxy Z Flip 3, který původně stál 26 990 Kč, nyní vyjde na 21 990 Kč.

Životní cyklus samsungu bude končit podobně jako u iPhonů 13. Nástupce modelu Z Flip 3 přijde na trh v srpnu, nové iPhony pak v září.