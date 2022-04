Kutil vylepšil drahý iPhone. Stvořil mobilního Frankensteina

Z pohledu Applu jsou iPhony jistě dokonalé, tento názor však někteří příznivci značky nesdílejí. Dříve byla společnost spíše terčem posměšků, pokud v něčem zaostávala za konkurencí, loni a zkraje letošního roku se však dva kutilové na vlastní pěst pustili do reálného vylepšení jejího telefonu. Tedy minimálně dva, pouze oni se však s výsledkem svého snažení veřejně pochlubili. Nyní se k nim ovšem přidal další podobný „umělec“. Ve všech ohledech šel však dále než jeho předchůdci.

Zprvu Jang Čchang-šun z Číny ke svému experimentu zvolil iPhone 13 Pro Max, tedy aktuální top model. Ken Pillonel i Gernot Jöbstl se přitom shodně pustili do předělání o poznání staršího a tedy i aktuálně cenově značně dostupnějšího iPhonu X z roku 2017. A pak jsou tu samotné úpravy, které čínský kutil provedl. Zatímco oba zmínění předchůdci se prakticky spokojili s náhradou originálního lightning konektoru za univerzální USB-C, jehož použití se sám Apple urputně brání (více viz Applu se nelíbí jednotná nabíječka EU. Nechce se vzdát svého konektoru), tak jejich následovník se do úpravy iPhonu pustil mnohem obšírněji.

Nicméně i v jeho případě došlo na univerzální port, byť z poněkud odlišného důvodu. Jang Čchang-šun se úpravami poměrně podrobně pochlubil ve videích, která zveřejnil na TikToku, respektive jeho čínské mutaci Douyin. Kromě USB-C portu, přes který se nabíjí druhá, dodatečně přidaná baterie zajišťující tedy delší výdrž, opatřil svůj nový iPhone také třeba 3,5mm konektorem pro sluchátka, hlasitějšími reproduktory a především inteligentním systémem regulace teploty s dvojicí ventilátorů. Jde tak o první iPhone 13 Pro Max s aktivním chlazením.

Již z uvedených úprav, k nimž přidal například i nahrazení původní 128GB paměti novou s kapacitou 1 TB, je patrné, že nové komponenty by se do standardního těla iPhonu nevešly. Na jakékoli rozmary tohoto ražení v něm totiž není prakticky žádný prostor. Čínský kutil proto ke standardnímu kovovému rámu přidal ještě druhý, čímž ovšem značně narostla celková tloušťka telefonu.

Jang ve videích názorně ukazuje, že telefon je i po veškerých jeho zásazích plně použitelný. Že šlo vskutku o funkční úpravy, to dokazuje porovnáním výsledků výkonnostního testu AnTuTu, kdy jím „vylepšený“ iPhone dosáhl o zhruba 150 tisíc vyššího skóre než standardní iPhone 13 Pro Max (870 244 vs. 715 809 bodů).

Podle kanadského portálu ScreenRant by se tento rozdíl mohl dát připsat právě aktivnímu systému chlazení, díky kterému lze udržet teplotu procesoru A15 Bionic pod kontrolou, a ten tak může naplno pracovat déle, aniž by byl kvůli přehřívání jeho výkon uměle snižován.

Všechny provedené úpravy z Jangova iPhonu 13 Pro Max Ultra, jak jej sám nazval, dělají velmi žádané zařízení. Tedy pouze za předpokladu, že si odmyslíme estetickou stránku, tedy „nafouklé“ tělo tohoto počinu. Nicméně to může být jedno, autor nenaznačil, že by svůj neobvyklý vrcholný iPhone hodlal prodat. V tomto ohledu své předchůdce, kteří tak učinili, tedy nenásleduje.

Důvodem může být i fakt, že oněch zásahů, které Jang u původně sériového iPhonu provedl, je na to, aby přístroj mohl používat někdo jiný bez jakéhokoli rizika, už příliš mnoho. Jako rarita v nějaké sbírce by se ovšem zajisté vyjímal. Na druhou stranu nelze zájem potenciálních sběratelů zaručit, což už naznačily oba výše zmíněné případy.

Konkrétně na Pillonelovu aukci se totiž zaměřili nabídkoví trollové. Vážně nakonec nebyla myšlena ani „výherní“ nabídka ve výši 86 001 dolarů (necelých 1,9 milionu korun) – Pillonel následně telefon nabídl k prodeji prostřednictvím svého webu (viz Za unikátní iPhone nabízeli i dvě miliardy. Jenže to byli trollové). Jöbstl pak za svůj počin, u kterého navrch zachoval i voděodolnost, inkasoval tři tisíce dolarů (zhruba 66 tisíc korun). Zájem o první voděodolný iPhone X s USB-C na světě byl prakticky nulový, výherce totiž pouze stvrdil vyvolávací cenu (více viz Kutil prodal upravený iPhone. Možná ovšem očekával vyšší zájem).