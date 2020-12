S letošní generací iPhonu se Apple vrátil k deset let starému designu. Od roku 2014 měly jeho telefony oblé boky. Déj? vu? Vlastně ano, Apple už jednou obliny opustil. Bylo to v roce 2010, Steve Jobs tehdy představil iPhone 4. Byla to jeho poslední prezentace. Ruský Caviar tuto dobu připomíná speciální edicí iPhonu 12 Pro.

Autor: Caviar