Nechtěný digitální půst. Tříletý syn zablokoval iPad na téměř půl století

„Uf, vypadá to jako podvrh, ale bohužel je to náš iPad po (opakovaném) pokusu tříletého syna o odemčení,“ postěžoval si začátkem dubna Osnos v tweetu doplněném o snímek displeje, na němž se dozvěděl šokující informaci. Opakovanými špatnými přístupovými kódy se totiž synovi podařilo otcův iPad uzamknout na těžko uvěřitelných 25 536 442 minut. Tedy na více než 48 let.

Mobilní produkty Applu (iPhone, iPad, iPod touch) mají bezpečnostní funkci zabraňující zneužití osobních dat. Po opakovaných pokusech o odemčení zařízení dojde na určitou dobu k jeho uzamčení. Čím častější tyto neúspěšné pokusy jsou, tím se prodlužuje i časový zámek. Obvykle dojde i ke smazání všech uživatelských dat v daném zařízení. Na displeji se pak objeví zpráva s upozorněním, že je zařízení deaktivováno.

Osnos se tedy ve svém příspěvku obrátil na uživatele Twitteru o radu, jak z této zdánlivě bezvýchodné situace ven. Dočkal se přitom řady různých rad. Jedni mu radili, aby zkusil cestovat časem, že jinou možnost v tuto chvíli nemá. Jiní přišli s myšlenkou vložení iPadu do pytle s rýží či „restartování“ tříletého syna. Nechyběly nicméně ani praktické rady jako připojení uzamčeného iPadu k počítači synchronizovanému s iTunes.

Právě to je cesta, jak zablokované mobilní zařízení Applu vrátit do použitelného stavu. Návratem do továrního nastavení se odstraní i dosavadní přístupový kód. Obnova zařízení ovšem zákonitě znamená ztrátu všech v něm uložených uživatelských dat, ale pokud si je uživatel zálohoval na cloud, může si je po obnovení zařízení obnovit.

Zablokované zařízení je tedy pro jeho obnovu nutné připojit k počítači s nainstalovaným iTunes a poté jej vynuceně restartovat. Způsob, jak vynutit restart zařízení, se liší podle typu a modelu zařízení. Třeba u iPhonů 8, X a novějších je nutné nejprve stisknout a rychle uvolnit tlačítko zesílení hlasitosti, poté to samé provést s tlačítkem zeslabení hlasitosti a nakonec je nutné podržet boční tlačítko, dokud se neobjeví obrazovka zotavovacího režimu. To u iPadů s Face ID se v posledním kroku přidržuje horní tlačítko, ovšem u iPadů se středovým home tlačítkem se nucený restart vyvolá současným přidržením home tlačítka s horním (nebo bočním) tlačítkem.

V pozdějším tweetu pak Osnos uvedl, že iPad je již v režimu obnovy. Zda následně svému synovi raději sdělil správnou číselnou kombinaci, či před ním svůj iPad bude preventivně nadobro schovávat, ovšem již neinformoval.

Osnos nebyl nicméně zdaleka jediným rodičem s takto nemilou zkušeností. Například loni stejný problém řešila v Číně matka, která tehdy dvouletému synovi na svém iPhonu pustila vzdělávací on-line videa a nechala jej bez dozoru. Poté, co se k synovi vrátila, zjistila, že je její iPhone zablokovaný na 25,1 milionu minut, tedy na zhruba 47 let a tři měsíce. Matka tehdy téměř dva měsíce čekala, zda se telefon sám nevzpamatuje (více viz Batole „uspalo“ matčin iPhone na více než 47 let).