Nezapomeňte si stáhnout. Večer dorazí velká aktualizace pro iPhony

Ondřej Martinů
  14:04
Apple v pondělí večer uvolní ke stažení novou verzi operačního systému iOS. Tentokrát nese číselné označení 26 a přináší hned několik funkčních i designových novinek.
Nová verze systému bude uvolněna zhruba v 19:00, je však možné, že se na iPhonech možnost stáhnout novou verzi objeví o něco dřív nebo později. Aktualizace je dostupná pro všechny modely iPhone 11 a novější. Funkce týkající se umělé inteligence Apple Intelligence jsou pak dostupné pro modely iPhone 16, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Chystané iPhony 17 pak již budou mít iOS26 nainstalovaný v základu.

iPhone dostane skleněný design. Toto jsou hlavní systémové novinky

Aktualizaci najdete na obvyklém místě, tedy v nastavení telefonu v záložce Obecné a zde v Aktualizace softwaru. Připravte se na to, že budete stahovat přes 9 GB dat a aktualizace telefonu pak může nějakou chvíli trvat.

Letošní změnu uvidíte už na první pohled, promění se totiž vizuální podoba uživatelského rozhraní. Apple novému vzhledu říká Liquid Glass neboli tekuté sklo. Vyznačuje se především transparentními designovými prvky, kdy různá systémová menu, ikonky a lišty splývají s tapetou či jinými prvky na pozadí. Mimochodem, podobně budou teď vypadat i systémy ostatních zařízení od Applu.

Skleněný design platí pro světlý i tmavý režim systému, ale vedle toho přibude ještě jeden nový, který všechny systémové ikonky zcela zprůhlední. Další novinkou po stránce designu je možnost si nastavit 3D tapetu na zamykací obrazovku.

Nový design se dotkne řady aplikací, jako je třeba Fotoaparát, Galerie, ale třeba i propojeného vzhledu v CarPlay. Ten se mimochodem nově naučí používat i widgety a kontextové nástroje aktuálních aktivit.

Apple iOS 26

Co se umělé inteligence týče, Apple sice přidal podporu několika nových světových jazyků, čeština mezi nimi však stále není. iPhony se také nově naučí číst obsah i přímo z displeje. Stačí jen udělat snímek obrazovky a následně vybrat funkci Visual Intelligence, která pochopí kontext toho, co chcete vyhledávat, a následně vám nabídne relevantní výsledek, ať už je to zboží, objekt, nebo třeba důležité datum do kalendáře. Něco takového znají uživatelé Androidů v podobě funkce Circle to Search.

