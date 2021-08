Klíčové lákadlo nového systému pro iPhony se odkládá. Na neurčito

Během červnového odhalení nové verze operačního systému iOS od Applu jsme vedle několika dalších novinek (viz článek Co najdete v iPhonu s novým systémem? Apple především vylepšoval) poprvé viděli funkci SharePlay. Ta měla být přitom právě v nové verzi iOS 15 jedním z klíčových lákadel, ovšem nakonec se jí dočkáme až později.

SharePlay má umožnit lidem účastnícím se videohovoru FaceTime sledovat v reálném čase video či poslouchat hudbu. Mezi podporované služby, ze kterých se do SharePlay má umožnit stream obsahu, má patřit například Disney+, TikTok, Twitch či HBO Max. Je velice pravděpodobné, že taková funkce vyžaduje více pozornosti, než Apple tušil, a proto se jí nedočkáme v září, kdy má iOS vyjít, ale až později.



Další funkcí, která bude v zářijové verzi systému iOS chybět, je možnost přidávat osobní identifikační doklady (například občanský nebo řidičský průkaz) do aplikace Wallet. Ačkoliv nevíme, zda by tato možnost byla dostupná i pro náš trh, tak smůlu budou mít nakonec všichni, tedy alespoň do té doby, než Apple tuto funkci zprovozní v nějaké pozdější aktualizaci.

Tím výčet nekončí, odsun postihne i další funkce, jako třeba výpisy zabezpečení a přístupu k citlivým údajům u jednotlivých aplikací, 3D objekty v rámci Apple map nebo možnost ovládat mobily či tablety od Applu pomocí klávesnice a myši na Mac počítači.

Zmíněných funkcí se patrně dočkáme až ve verzích systému 15.1 a pozdějších, které Apple vydává postupně. Podle všeho by však většina těchto funkcí měla do zařízení Applu dorazit ještě do konce letošního roku.