Apple tentokrát během zahajovací konference WWDC nenabídl jednotlivé segmenty pro různé druhy zařízení (mobily, hodinky, tablety, počítače), ale naopak všechny funkce představoval v podstatě pro celý ekosystém Apple modelů naráz, od macbooků až po iPhony. Podtrhuje tím již loni započatou snahu sjednotit všechny své systémy pod jeden vzhled a ještě více je propojit.
Letošní novinky pro iOS se týkají jak designu, tak funkcionality. Právě po stránce designu se uživatelé dočkají příjemné možnosti, jak si od loňska nový průhledný design systému iPhonů ještě více přizpůsobit, a to díky posuvníku, který umožní průhledné prvky zprůhlednit, nebo je naopak udělat více matné. Je to především reakce na kritiku, když si část uživatelů stěžovala, že někdy vzájemně překrývající se prvky nemusí být moc dobře čitelné.
iPhony se dále dočkají celkového zrychlení, a to jak po stránce animací, tak třeba rychlejšího spouštění aplikací. Apple optimalizoval mobilní systém tak, aby byl zkrátka ještě svižnější, a to na všech modelech, které dosud podporovaly iOS 26.
Nejvíce novinek se týká vylepšené Siri (Siri AI). Ta se mění na plnohodnotného AI asistenta s vlastní aplikací a rozhraním, které je podobné třeba tomu, které znáte z nástrojů jako ChatGPT. Pokud budete se Siri interagovat v menu telefonu, najdete interaktivní prvky v průstřelu displeje (Dynamic Island). V aplikaci najdete pole pro konverzaci a historii dotazů. Siri navíc bude působit přirozeněji a lépe porozumí vašim požadavkům.
Siri také nově pochopí, co se právě děje na vašem displeji, dokáže pracovat s e-maily, poznámkami, kalendářem a dalšími daty. Zvládne odpovídat na otázky týkající se obsahu specificky týkajícího se vaší aktivity a také umí plnit úkoly napříč aplikacemi. Pokud je to žádoucí, splní několik navazujících úkonů najednou.
AI asistentka se objeví také v rozhraní fotoaparátu. Sem totiž přibude speciální režim, kdy telefon sám rozpozná objekty, texty a další informace přímo přes kameru a nabídne podle kontextu vyplývající úkony (vysvětlení, odkaz na web, vytvoření nového kontaktu či zprávu pro přátele). Co se práce s již vytvořenými fotografiemi týče, najdete zde nové funkce jako třeba rozšíření fotografie o obsah mimo rámeček (samozřejmě s AI odhadem, co by tam asi tak mohlo být).
Chytřejší Siri se Evropě vyhne
Chytřejší Siri se zatím týká jen vybraných trhů, do Evropy se zatím kvůli překážkám ze strany evropského Nařízení o digitálních trzích (DMA, Digital Markets Act) nechystá.
„Jsme opravdu zklamáni, že naši uživatelé v EU nebudou mít k dispozici Siri AI na iPhonech ani iPadech v momentě, až uvedeme naše nové softwarové aktualizace,“ uvedl Craig Federighi, viceprezident společnosti Apple pro softwarové inženýrství.
„Doufáme, že se nám nakonec podaří Siri AI do EU přivést, a budeme i nadále spolupracovat s regulačními orgány EU na dalším postupu. Jejich odmítnutí konstruktivně spolupracovat na řešeních, která zachovají soukromí a bezpečnost, však znamená, že v současné době nemáme žádný časový plán pro dostupnost Siri AI na iOS a iPadOS v EU.“
Apple zároveň neoznámil žádné nové jazyky, které by chtěl Siri naučit, takže na češtinu čekáme marně dál.
Celá sada novinek pro iPhony (a další zařízení z rodiny Applu) pak potěší rodiče, ti budou totiž mít možnost ještě lépe sledovat, jak jejich dítě používá telefon. K dispozici bude například ověřování webových stránek, které chce dítě navštívit, aplikací, jež chce nainstalovat, nebo kontaktů, se kterými si chce psát. Dostupná bude i lepší správa času, které dítě na používání mobilu dostane, včetně třídění na jednotlivé kategorie jako hry, video, sociální sítě apod.
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Celou řadu drobnějších novinek pak také najdete v aplikacích Apple Mapy, Safari, Peněženka, Kalendář, Počasí, Hesla, Zprávy, Domácnost nebo Najít (Find My).
Systém iOS 27 bude dostupný pro všechny dosavadní modely, které podporují iOS 26. To znamená, že se jich dočkají majitelé iPhonů 11 a novějších. Systém je zatím dostupný formou vývojářské betaverze, do iPhonů dorazí pak v plné verzi v září.