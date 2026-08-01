Apple v uplynulých dnech uvolnil ke stažení aktualizaci systému iOS 26.6 pro všechny podporované iPhony. Sice se nejedná o velkou aktualizaci, která by vám nabídla zbrusu nové funkce, ale i tak je důležitá. Zaměřuje se především na opravy chyb, zabezpečení vašich dat a také připraví telefon na podzimní příchod iOS 27.
V podstatě tou nejdůležitější novinkou v iOS 26.6 je optimalizace indexování ve funkci Spotlight, tedy systému, který má na starost vyhledávání dat v telefonu. Apple část procesu indexování dat v telefonu provede na pozadí už nyní, díky čemuž by pak měl být přechod na iOS 27 rychlejší a plynulejší.
Jaké nové funkce nabídne iOS 27? Více v článku zde:
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S novou verzí 26.6 také iOS nabídne nové upozornění, pokud uživatel dosáhne maximálního počtu blokovaných kontaktů. Dosud totiž systém pouze jednoduše odmítl přidat na seznam blokací další kontakt.
Součástí aktualizace je pak také více než 75 bezpečnostních záplat, které se zaměřují na nalezené slabiny systému i jednotlivých aplikací. Apple doporučuje iOS 26.6 nainstalovat co nejdříve, i když výpis novinek vám na první pohled nemusí připadat nijak zásadní.
Aktualizaci najdete na obvyklém místě, tedy v nastavení telefonu v záložce Obecné a zde v Aktualizace softwaru. Připravte se na to, že budete stahovat asi 4,4 GB dat a aktualizace telefonu tedy může nějakou chvíli trvat.