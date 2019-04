Internet uchvátilo video šimpanze, který ovládá mobil jako člověk

Možná takto vypadá i vaše rutina na sociální síti Instagram: procházíte výběr obrázků s daným motivem, sem tam si nějaký prohlédnete, přiblížíte si jej, pak se zase vrátíte zpět a posouváte výběr dál. V případě virálního videa ovšem takovou činnost provádí šimpanz, a to s takovou nenuceností, až by někdo mohl namítat, že to nemůže být skutečné video.

Klip přidal na Instagram profil docantle, který spravuje Myrtle Beach Safari, tedy rezervace pro divoká zvířata v americké Jižní Karolíně. Správce profilu již zveřejnil jiná videa, v nichž šimpanzi například řídí auta nebo hrají hru na tabletu. Některá tak vypadají jasně „naaranžovaně“ (třeba toto s šimpanzem řídícím auto), ovšem nedá se vyloženě říci, že by v nich byly schované nějaké digitální triky.

Video šimpanze prohlížícího si fotografie na Instagramu už sdílely další profily na sociálních sítích a šíří se i na videoserveru YouTube. Dohromady má již desítky až stovky tisíc zhlédnutí. Spousta komentářů se nese ve smyslu „tak nějak vypadám při prohlížení sociálních sítí po těžkém dni také“, další se pozastavují nad tím, jak je vůbec možné, aby šimpanz po sociální síti brouzdal až tak přirozeně.

Ozývají se ovšem i znepokojivé hlasy odborníků, kteří se obávají toho, aby toto video nevedlo k tomu, že si lidé budou chtít pořizovat šimpanze jako domácí mazlíčky. Přispívá také k ilegálnímu obchodování s těmito zvířaty, která pak často žijí v naprosto nevyhovujících podmínkách. Šimpanzi jsou totiž k chovu doma zcela nevhodní, mají totiž vysoké nároky na péči.