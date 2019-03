Instagrameři nás otravují. Chceme plot, žádají obyvatelé ikonické ulice

Domy s fasádou všemožných pastelových barev, dlážděná cesta a udržované květiny před domy v pařížské Rue Crémieux lákají každý rok mnoho turistů. Mnoho z nich se chce jen po ulici projít a případně si pořídit pár snímků na památku. Pak tu je ovšem ještě ta část, která jde do této ulice fotit cíleně, a to zejména na sociální síť Instagram. Na té má hashtag #ruecremieux přes 31 tisíc příspěvků.

Scházejí se zde tak nejen turisté, ale i různí „influenceři“, modelky a modelové, instruktoři jógy či rappeři a všichni si z ulice dělají studio pro focení snímků či natáčení videí. „Chceme se doma třeba jen v klidu najíst a za oknem nám natáčí rapper dvě hodiny klip k písničce, nebo tam vříská nevěsta s družičkami při focení své rozlučky se svobodou. Je to vyčerpávající,“ tvrdí jeden z obyvatel ulice v rozhovoru pro rádio France Info.



Je trochu paradoxní, že už na Instagramu vznikl i parodický účet, jehož cílem je dokumentovat horlivé fotografy v této ulici. Na profilu účtu Club Crémieux s výstižným popiskem „shit people do Rue Crémieux“ (hovadiny, co lidé vyvádí v Rue Crémieux) lze pozorovat, jak si lidé s fotoaparátem lehají na zem, tancují svlečeni do půl těla, cvičí jógu nebo dokonce močí do květináčů před domem.

Obyvatelé upřesňují, že nemají problém s ruchem ve všední den, kdy je v ulici stejně většina turistů, a tím pádem mají i instagrameři zhoršené podmínky k focení. Co jim ovšem vadí, to jsou večery, noci a víkendy, protože ani tehdy se nemohou dočkat klidu právě kvůli problémovým instagramerům.

Proto po městu žádají možnost si postavit na krajích ulice plot a branku, která by se o víkendech a večerech zamykala. To je koneckonců běžnou praxí v několika dalších pařížských ulicích, a dokonce i samotná Rue Crémieux byla před rokem 1969 oplocena. Místní teď dávají městu čas do léta na to, aby se k situaci vyjádřilo, případně navrhlo jednání o kompromisech.