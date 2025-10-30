Švédská IKEA se snaží své zákazníky přimět, aby se před ulehnutím do postele odpojili od online světa. Potažmo tedy aby přes noc zapomněli, že mají vůbec nějaký mobilní telefon. Jde o součást její dlouholeté kampaně – důležitost dobrého spánku zdůrazňuje již od roku 2019. A povědomí o tom má podpořit i nově uvedená kolekce Phone Sleep. Respektive první produkt z ní.
Inspirací byla manželská postel Tyssedal z běžné nabídky, vlastně jde o její roztomilou a věrnou zmenšeninu. Výhodou je, že oproti předloze je dodávána včetně matrace a ložního prádla. Velikostně tato postýlka přesně odpovídá jejímu poslání – slouží totiž k odložení mobilního telefonu.
Zajímavostí je, že je osazena NFC čipem, který plní úlohu jakéhosi hlídacího psa. A aby plnila svůj účel naplno, tak je nezbytné ji propojit s mobilní aplikací IKEA. Odesílá do ní totiž data. A to ne náhodně. Mnohé naznačuje i slogan, kterým společnost nový produkt doprovází: Stop scrolling. Start earning. Tedy: Přestaňte scrollovat. Začněte vydělávat.
Pojí se s ním totiž hravá sedmidenní výzva, která může uživateli ve výsledku vynést poukázku v hodnotě 100 dirhamů, tedy v přepočtu zhruba 570 korun. Splnit musí jediné: ponechat mobil v postýlce minimálně sedm hodin, a to sedm po sobě jdoucích dní. Pokud telefon během jejího plnění byť jednou zvedne, pak dojde k vyresetování výzvy a musí ji začít znovu. Tedy samozřejmě v případě, že stojí o zmíněnou finanční poukázku.
Líbí se vám tato myšlenka a rádi byste tuto roztomilou postýlku svému mobilnímu miláčkovi také pořídili? Bohužel máte smůlu. K dostání je totiž výhradně v obchodní síti IKEA ve Spojených arabských emirátech, a to navíc jen při útratě větší než přibližně čtyři tisíce korun. Zda se kolekce Phone Sleep rozšíří i do dalších zemí, kde tato švédská společnost působí, není v současnosti známo.
Při pohledu na miniaturní postel si stejně jako my možná někteří z vás vzpomenete na podobnou vychytávku, která zažívala boom v prvním desetiletí nového tisíciletí. Tehdy mnozí z nás své tehdejší mobilní telefony „usazovali“ do miniaturních „plážových“ lehátek. Ta jsou k sehnání i v současnosti, ale velký hit to už nebude. To spíš na čínských obchodech seženete různé držáky, které vám v posteli udrží mobil či tablet před hlavou, aniž byste ho museli držet.
Příslušenství z obchodu Aliexpress