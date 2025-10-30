Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus

Lukáš Hron
Mnozí uživatelé odkládají na noc mobil na dosah postele, aby ho měli stále po ruce. Švédská nábytkářská společnost proto v rámci dlouholeté iniciativy uvedla netradiční produkt – miniaturní postel určenou pro mobil. Díky NFC čipu ohlídá, jak důsledný uživatel přes noc je. A umí ho za to i odměnit. K dostání je však na jediném trhu.

Švédská IKEA se snaží své zákazníky přimět, aby se před ulehnutím do postele odpojili od online světa. Potažmo tedy aby přes noc zapomněli, že mají vůbec nějaký mobilní telefon. Jde o součást její dlouholeté kampaně – důležitost dobrého spánku zdůrazňuje již od roku 2019. A povědomí o tom má podpořit i nově uvedená kolekce Phone Sleep. Respektive první produkt z ní.

IKEA uvedla na trh miniaturní postýlku pro mobilní telefony
7 fotografií

Inspirací byla manželská postel Tyssedal z běžné nabídky, vlastně jde o její roztomilou a věrnou zmenšeninu. Výhodou je, že oproti předloze je dodávána včetně matrace a ložního prádla. Velikostně tato postýlka přesně odpovídá jejímu poslání – slouží totiž k odložení mobilního telefonu.

Zajímavostí je, že je osazena NFC čipem, který plní úlohu jakéhosi hlídacího psa. A aby plnila svůj účel naplno, tak je nezbytné ji propojit s mobilní aplikací IKEA. Odesílá do ní totiž data. A to ne náhodně. Mnohé naznačuje i slogan, kterým společnost nový produkt doprovází: Stop scrolling. Start earning. Tedy: Přestaňte scrollovat. Začněte vydělávat.

Pojí se s ním totiž hravá sedmidenní výzva, která může uživateli ve výsledku vynést poukázku v hodnotě 100 dirhamů, tedy v přepočtu zhruba 570 korun. Splnit musí jediné: ponechat mobil v postýlce minimálně sedm hodin, a to sedm po sobě jdoucích dní. Pokud telefon během jejího plnění byť jednou zvedne, pak dojde k vyresetování výzvy a musí ji začít znovu. Tedy samozřejmě v případě, že stojí o zmíněnou finanční poukázku.

Líbí se vám tato myšlenka a rádi byste tuto roztomilou postýlku svému mobilnímu miláčkovi také pořídili? Bohužel máte smůlu. K dostání je totiž výhradně v obchodní síti IKEA ve Spojených arabských emirátech, a to navíc jen při útratě větší než přibližně čtyři tisíce korun. Zda se kolekce Phone Sleep rozšíří i do dalších zemí, kde tato švédská společnost působí, není v současnosti známo.

Při pohledu na miniaturní postel si stejně jako my možná někteří z vás vzpomenete na podobnou vychytávku, která zažívala boom v prvním desetiletí nového tisíciletí. Tehdy mnozí z nás své tehdejší mobilní telefony „usazovali“ do miniaturních „plážových“ lehátek. Ta jsou k sehnání i v současnosti, ale velký hit to už nebude. To spíš na čínských obchodech seženete různé držáky, které vám v posteli udrží mobil či tablet před hlavou, aniž byste ho museli držet.

Příslušenství k mobilům z Aliexpress
Příslušenství z obchodu Aliexpress

Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus

