Berlínský veletrh se blíží. Mobilním novinkám bude vládnout jedna značka

Doby, kdy se výrobci smartphonů předháněli v tom, kdo uvede na berlínském veletrhu IFA zajímavější telefon, jsou sice už dávno pryč, ale i tak má smysl dávat na tento veletrh pozor. I přesto, že spousta výrobců si raději pořádá vlastní akce v jiných termínech, to nevypadá, že budou fanoušci smartphonových novinek úplně na suchu.

Není žádným tajemstvím, že se o pozornost bude ucházet především Honor s novým modelem Magic V3. Ten už jsme si mohli i zběžně prohlédnout, ovšem jen čínskou variantu. Až na berlínském veletrhu výrobce oficiálně odhalí verzi určenou pro globální distribuci a s tím i spojenou dostupnost a cenu v Česku. Tipujeme, že levná záležitost to nebude. Vedle toho Honor také chystá na veletrhu ukázat nový špičkový tablet a notebook.

Připomeňte si naše dojmy z loňského ročníku veletrhu:

Honor je každopádně jediným výrobcem, který dopředu prozradil, co konkrétního na veletrhu ukáže. Dále tedy už jen můžeme číst seznam vystavovatelů a v podstatě si jen domýšlet.

Nové modely série Pixel sice již Google představil, ovšem letos bude mít i na veletrhu v Berlíně své místo a s novinkami se tedy pravděpodobně bude chlubit i tam. My tajně doufáme, že by se na výstavišti mohl objevit i nový Pixel 9 Pro Fold, který jsme jako jediný ze sestavy novinek ještě neviděli. Drahý ohebný model se totiž v Česku prodávat nebude. Tak se s ním snad potkáme aspoň v Berlíně.

Na seznamu dále figuruje výrobce TCL, takže usuzujeme, že by pár novinek v Berlíně uvést mohl. To samé platí i o dalších stálicích, jako jsou Doogee, Ulephone, Fairphone a Tecno. Na jejich stánky se plánujeme také podívat, i když si z loňského roku pamatujeme, že někteří z těchto vystavovatelů zkrátka vzali jen svůj stánek z únorového MWC v Barceloně a v podstatě jej s identickými modely přesunuli do Berlína.

Otazník visí nad účastí Huaweie, o kterém se na internetu dají najít informace, že by se na veletrhu měl objevit s novou skládačkou, nicméně na oficiálním seznamu vystavovatelů chybí. Přikláníme se tedy spíš k názoru, že jde o neověřenou zprávu, která se může mýlit.

Podívat se rovněž půjdeme i na stánky výrobců příslušenství, jako jsou Panzer Glass či Fixed, kteří budou zřejmě jako každý rok už netrpělivě vyhlížet nové iPhony a dost možná už budou lákat na nové kryty pro tyto modely.