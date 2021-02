Mobilní divizi neprodáme, tvrdí zakladatel Huaweie. V konec sankcí nevěří

Informaci o chystaném prodeji luxusních smartphonových řad P a Mate přinesla na sklonku ledna agentura Reuters, a to s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Mluvčí Huaweie vzápětí tuto spekulaci popřel (více viz Po Honoru připravuje Huawei prodej vlastních značek luxusních smartphonů). A nyní tak učinil i nejvyšší představitel této čínské společnosti.

Zakladatel a generální ředitel Žen Čeng-fej v úterý 9. února veřejně vystoupil po téměř roční odmlce. A to nejen, aby kategoricky odmítl fámu o prodeji mobilní divize. Jedním z důvodů jeho vystoupení bylo také prohlášení, že je ochoten jednat s americkou vládou ve snaze obnovit napjaté vztahy mezi ní a Huaweiem.

Šéf společnosti, od května 2019 zatížené americkými sankcemi, se podle portálu GSM Arena nechal slyšet, že je připraven na osobní setkání s novým americkým prezidentem Joem Bidenem. A to za účelem nastínění vzájemných výhod plynoucích z oboustranného obchodu mezi americkými společnostmi a Huaweiem.

Obnovení dodávek by totiž podle Žen Čeng-feje znamenalo, že by jeho společnost mohla navýšit výrobní kapacity. Americkým společnostem by se díky tomu zvedl odbyt, z konce vleklých restrikcí zavedených úřadem bývalého prezidenta Donalda Trumpa by tedy finančně profitovaly.



„Stále doufáme, že dokážeme koupit spoustu amerických komponentů, dílů a strojů, aby se také americké společnosti mohly rozvíjet s čínskou ekonomikou,“ dodal Žen Čeng-fej.



Věří, že Bidenova administrativa tyto zájmy při rozhodování o budoucích vztazích zváží. Že by Biden čínský Huawei odstranil z černé listiny, však příliš neočekává. Není to podle něj nemožné, ale je to velmi nepravděpodobné. Vyjádřil nicméně důvěru v to, že jeho společnost může navzdory přetrvávajícím americkým restrikcím přežít. Slabší prodeje smartphonů totiž podle něj vyváží silné prodeje síťových zařízení a dalších technologií. „Můžeme přežít i bez spoléhání se na prodej telefonů,“ zmínil před novináři.

Na okraj pak pěl chválu na aktuální iPhone, potažmo úspěch Applu na poli smartphonů. Ne však nezištně. Poukázal totiž na důležitost spolupráce s Huaweiem. Zmínil, že jeho firma dodala infrastrukturu pro 5G sítě do vybraných evropských států, v nichž nároční uživatelé volí právě aktuální iPhony podporující sítě páté generace.