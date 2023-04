Ultimátní model pro potápěče? Vyzkoušeli jsme chytré hodinky do extrémů

Co to potápění? S tímto typem používání je to docela složité. Huawei hodinky prezentuje jako vhodné pro potápění s odolností do 10 atmosfér neboli do 100 metrů hloubky. Hodinky podle něj splňují i normu ISO 22810:2010. No a v tom je zádrhel. S hodinkami do vody určitě můžete, ale k plnohodnotnému potápění vhodné nejsou. U hodinek obecně platí, že opravdové potápěčské musejí splňovat normu ISO 6425 a každý kus je testovaný. Huawei Watch Ultimate splňují normu nižší, tedy jsou odolné proti vodě a plavání či (bezpřístrojové) potápění do menších hloubek by měly přežít bez problémů. Ale uvedených 100 metrů zřejmě nevydrží a výrobce to ani netestoval. Podle normy jen musely určitý čas vydržet v bazénu. Chytré hodinky by v principu mohly být lépe utěsněné než mechanické nebo QUARTZ hodinky. Ale výrobce prostě splnil nižší normu. Opravdové potápěčské hodinky se přitom chlubí certifikací a jsou odolné od 200 do 600 metrů.