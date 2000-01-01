Novinka od výrobce Huawei nabídne celou řadu profesionálních funkcí pro ty, kteří chytré hodinky používají jako asistenta při běhu. Navíc dobře vypadají a jejich baterie má opravdu slušnou výdrž. Levné sice nejsou, ale s předobjednávkou dostanete menší slevu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Huawei v poslední době buduje opravdu rozmanité portfolio nositelné elektroniky, hodinky a náramky v něm představují dominantní část. Modelová série Watch GT Runner je úzce zaměřena hlavně na běžce a její druhá generace je opravdu zajímavá.
Pouzdro hodinek si oproti předešlé generaci výrazně polepšilo, místo plastu je tu titan, který poskytuje vyšší odolnost a zároveň nízkou hmotnost (34,5 gramu).
Displej hodinek kryje odolné sklo Kunlun Glass, safíru se bohužel nedočkáte.
Hodinky splňují odolnost podle certifikace IP69, znamená to tedy plnou ochranu proti prachu a u vody odolají dokonce i vysokotlakému proudu.
Jinak jsou také certifikované na potápění podle evropského standardu EN 13319 do hloubky až 40 metrů.
Kruhový displej je typu AMOLED a má průměr 1,32 palce s rozlišením 466 × 466 pixelů. S čitelností na slunci díky výbornému maximálnímu jasu (3 000 nitů) nebude problém.
V hodinkách najdete vlastní systém HarmonyOS, což je systém vlastní výroby, nečekejte tedy takovou volnost v instalování aplikací třetích stran, jako nabízí například konkurenční WearOS.
Spodní strana pouzdra se zdravotními senzory je rovněž krytá tvrzeným sklem. Celkově tedy po konstrukční stránce model Watch GT Runner 2 působí opravdu prémiovým dojmem.
V základu s hodinkami dostanete poměrně příjemný látkový řemínek se suchým zipem, jeho nošení je pohodlné.
Po stránce senzorů tělesné aktivity zde najdete v podstatě kompletní sestavu všeho potřebného. Hodinky nabídnou vedle měření tepu i detekci saturace krve kyslíkem, dále měří kvalitu spánku a míru stresu. Nechybí ani možnost měření elektrokardiogramu (EKG).
Hodinky také dbají na extrémně přesné sledování polohy. Využívají k tomu kombinaci hned pěti různých satelitních systémů a novou technologii nazvanou jako systém 3D plovoucí antény, která zajišťuje ještě rychlejší fixaci polohy.
S hodinkami bohužel stále nejde platit, byť tato možnost snad už v dohledné době dorazí. Bude fungovat přes platební systém Curve.
V balení s hodinkami dostanete jednak náhradní silikonový řemínek (pokud vám vyhovuje víc než látkový) a také nabíjecí podložku s USB konektorem. Nabíjecí adaptér je třeba mít vlastní, v balení jej nenajdete.
Baterie hodinek má slušnou kapacitu 540 mAh. Na jedno nabití vydrží s pomocí úsporného režimu až dva týdny v provozu. S intenzitou využívání a zapojování funkcí jako GPS bude ovšem výdrž logicky klesat.
Mezi softwarové novinky tohoto modelu patří třeba speciální maratonský režim s optimalizací běžeckého tempa.
Sportovní možnosti sahají daleko za hranice běžného modelu, máte zde také třeba virtuálního trenéra s personalizovanými tréninkovými plány, index běžecké výkonnosti nebo třeba hodnotu laktátového prahu.
Hodinky mají standardní rozložení ovládání. Vedle dotykové obrazovky tak můžete využívat dvou tlačítek po stranách, jedno je ve formě otočné korunky.
Hodinkám samozřejmě nechybí široké spektrum sportovních režimů a i když jsou zaměřené primárně na běh, změří vám třeba i jízdu na kole, plavání nebo golf.
Hodinky lze samozřejmě propojit s telefonem a odbavovat hlasové hovory, je zde k tomu připravený mikrofon i reproduktor.
Hodinky se začaly na českém trhu prodávat v úterý 31. března ve třech barevných variantách: modré, černé a oranžové.
Standardní cena hodinek Watch GT Runner 2 je 9 999 korun, což je docela citelné zdražení oproti první generaci, která vyšla při startu na trhu na 6 999 korun.
Huawei alespoň na oficiálním webu nabízí při rychlé objednávce do 3. května slevu 10 %, která vám tak při nákupu ušetří tisícikorunu.
