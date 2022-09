Dostane Huawei druhou šanci? Spojené státy uvolní sankce

O částečném rozvolnění sankcí informoval server Bloomberg. Spojené státy sankce proti čínským společnostem však neuvolňují z dobré vůle. Údajně je to proto, aby zamezily příliš rychlému růstu čínských technologií a jejich vlastních platforem ve světě. Americké společnosti si zkrátka chtějí pojistit, že si zachovají od čínských řešení dostatečný odstup na světových trzích.

Uvolnění sankcí se má týkat jak blíže neurčeného softwaru, tak i některých „technologií nižší úrovně“. Na ty už nyní americké firmy nebudou muset shánět licenci, aby je mohly nabídnout čínským partnerům. To se týká třeba i Huaweie, kterého v roce 2019, ještě za Trumpovy vlády, postihla poměrně silná omezení obchodu s americkými firmami.

Huawei se před třemi lety ocitl ze dne na den v nezáviděníhodné situaci. Kvůli sankcím už nemohl využívat především služeb Googlu, a tedy plných možností operačního systému Android, pouze jeho volně přístupných základů. Po hardwarové stránce je zase doposud nejcitelnějším zásahem absence 5G modemů v aktuálních smartphonech, včetně špičkových modelů. A to i přesto, že Huawei aktivně vyvíjí 5G technologie.

Čínská společnost na sankce týkající se softwaru odpověděla vlastním řešením v podobě HarmonyOS, což je systém pro celý ekosystém zařízení. Vedle mobilů jej najdete třeba v hodinkách či chytrých televizích. Právě to by možná americké technologické firmy mohlo do budoucna znepokojovat, pokud si chtějí zachovat jasnou převahu.

Bloomberg dále zmiňuje, že technologická převaha Číny by mohla pro Spojené státy znamenat i bezpečnostní hrozbu, pokud by se řešení plně navržená a vyráběná Čínou rozšířila po světě. To byl ovšem zároveň i důvod, proč byly na Huawei uvaleny sankce v první řadě, kvůli možnému napojení firmy na čínskou vládu. Huawei však opakovaně popíral to, že by jakkoli nekale nakládal s uživatelskými daty.

Nyní je samozřejmě největší otázkou, na co přesně se uvolnění sankcí vztahuje a co to do budoucna znamená pro Huawei. Ten totiž už nějakou dobu působí sebevědomě v tom, že chce HarmonyOS udržet v popředí svého zájmu a postupem času z něj vybudovat konkurenceschopnou platformu i na západních trzích. Je tedy vlastně docela možné, že i kdyby přístup k plné funkčnosti Androidu dostal zpět, nemusel by jej nakonec ani využít.