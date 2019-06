Chtěli být letos jedničkou. Teď přiznávají, že kvůli USA nebudou

Ambicí být světovou jedničkou se Huawei chlubí už více než rok. Za tu dobu se mu podařilo předstihnout druhý Apple a přiblížit se na dostřel dlouhodobě prvnímu Samsungu. Jestliže loni v prvním čtvrtletí Samsung distribuoval přes 78 milionů smartphonů a Huawei jen 39 milionů, tak letos v prvním čtvrtletí to u Samsungu bylo necelých 72 milionů a u Huaweie už přes 59 milionů.

Meziročně tak Huawei vyrostl o padesát procent a při této dynamice by Samsung letos porazil. Jenže situace se čínskému gigantu výrazně zkomplikovala. V květnu vyhlášené americké sankce, které částečně míří na bezpečnostní rizika spojená s čínskou značkou a částečně souvisí s americko-čínskou obchodní válkou, růst Huaweie značně ovlivnily.

Huawei má zatím podmíněně zastavený přístup k operačnímu systému Android a není jasné, jestli s tímto systémem bude moci uvést na trh nové modely. Stejně tak nemá přístup k součástkám od amerických dodavatelů. Především první problém v podstatě znemožní prodávat nové modely na mimočínských trzích.

To samozřejmě ovlivní prodejní výsledky firmy, která to nyní oficiálně přiznala. Jak informuje agentura Associated Press, v rámci veletrhu CES Šanghaj to prohlásil Šao Jang, šéf strategie Huaweie. „Ve čtvrtém čtvrtletí bychom se stali světovou jedničkou na trhu, ale teď musíme čekat o něco déle, abychom toho dosáhli,“ prohlásil na tiskové konferenci Jang.

Pokud se firmě podaří problémy vyřešit, nebo v současné chvíli spíš čínské vládě, tak se jí ambice mohou vyplnit. Růst značky je dlouhodobý a impozantní.

Ještě v roce 2011 Huawei do špičky vůbec nepatřil. Tehdy se udávaly ještě prodeje všech mobilních přístrojů, tedy klasických telefonů a smartphonů. A Huawei se v té době pohyboval na hraně první desítky největších výrobců. Zajímavé například je, že v tomto roce byl Huawei mnohem menším výrobcem než konkurenční čínské ZTE, dnes je přitom situace zcela opačná.

Razantní růst Huaweie nastal později, kdy se trhu transformoval. Prodeje klasických mobilů výrazně klesly a naopak většinu trhu opanovaly smartphony. Huawei, který v obyčejných mobilech spíš paběrkoval a prodával v podstatě jen na domácím trhu, trend zachytil a začal výrazně růst.

Už v roce 2012 se pohyboval na šestém místě, o další rok později byl světovou čtyřkou. Ostatně, změn v žebříčcích v následujících letech nastalo víc, vedle Huaweie vyrostly další čínské značky Xiaomi, Oppo nebo Vivo. Naopak významný pokles zaznamenalo Lenovo, ZTE nebo koncern TCL. Vyjma Samsungu a Applu patří mezi největší světové výrobce výhradně čínské značky. Ty těžily především z růstu domácího trhu, až v posledních dvou letech se snaží výrazněji prosadit i v Evropě nebo v USA.

Huawei toto rozkročení na více trhů podnikl mnohem dříve, a proto je dnes největší čínskou značkou a světovou dvojkou. Přestože třeba trh v USA je pro něj už delší dobu tabu.